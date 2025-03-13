Ο Μπραντ Πιτ κοιτάζει μπροστά, μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου του με την Αντζελίνα Τζολί, όπως αποκαλύπτει πηγή στο περιοδικό PEOPLE. To πρώην Χολιγουντιανό ζευγάρι κατέληξε σε διακανονισμό για το διαζύγιό τους, τον περασμένο Δεκέμβριο μετά από οκτώ χρόνια δικαστικής διαμάχης.

«Ο Μπραντ Πιτ είναι χαρούμενος που το διαζύγιο ανήκει πλέον στο παρελθόν», συνεχίζει η πηγή, τονίζοντας ότι «διανύει μια ήρεμη περίοδο».

Ο Πιτ έχει βρει την προσωπική του ευτυχία στo πρόσωπο της σχεδιάστριας κοσμημάτων Ινές ντε Ραμόν, με την οποία διατηρεί σχέση από τα τέλη του 2022.

«Είναι ευτυχισμένος», επιβεβαιώνει η πηγή, προσθέτοντας ότι η σχέση τους «βρίσκεται σε ένα πολύ καλό σημείο». Παράλληλα, ο ηθοποιός επικεντρώνεται στην καριέρα του, με την πολυαναμενόμενη ταινία «F1» να κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 27 Ιουνίου.

Η Τζολί υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον διάσημο ηθοποιό στις 19 Σεπτεμβρίου 2016, μετά από δύο χρόνια γάμου. Λίγο μετά την οριστικοποίηση του διαζυγίου τους, ο δικηγόρος της, Τζέιμς Σάιμον δήλωσε ότι η Τζολί ήταν «εξαντλημένη», αλλά «ανακουφισμένη» που η διαδικασία τελείωσε.

«Αυτό είναι μόνο ένα τμήμα από μια μακρά συνεχιζόμενη διαδικασία που ξεκίνησε πριν από οκτώ χρόνια. Ειλικρινά, η Αντζελίνα είναι εξαντλημένη, όμως νιώθει ανακουφισμένη που το ένα μέρος τελείωσε», ανέφερε χαρακτηριστικά σε δήλωσή του ο Τζέιμς Σάιμον. Παρά την οριστικοποίηση του διαζυγίου, η Τζολί και ο Πιτ εξακολουθούν να βρίσκονται σε διαμάχη για το γαλλικό αμπελώνα που αγόρασαν το 2008.

