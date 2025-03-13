Η Kim Kardashian αποκάλυψε στο νέο επεισόδιο της σειράς «The Kardashians» ότι έχασε ένα τεράστιο διαμάντι στον γάμο των Anant Ambani και της Radhika Merchant στη Βομβάη της Ινδίας.

Η διάσημη τηλεπερσόνα εμφανίστηκε στον γάμο μαζί με την αδερφή της Khloe. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο γαμπρός σε αυτό το γάμο έχει περιουσία που ξεπερνά τα 123 δισ. δολάρια.

Έτσι, λοιπόν, οι δύο αδερφές έκαναν επίδειξη των πολυτελών δωματίων τους και των εμφανίσεων που τους παρείχαν μερικοί από τους κορυφαίους σχεδιαστές της Ινδίας. Για κάθε εμφάνισή τους υπήρχε και το κατάλληλο κόσμημα, σχεδιασμένο από τη φίλη τους, Lorraine Schwartz, η οποία σχεδιάζει επίσης κομμάτια για την οικογένεια Ambani.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης βραδιάς των εορτασμών, η Kim φορούσε ένα τεράστιο κολιέ καλυμμένο με διαμάντια σε σχήμα αχλαδιού. Κι ενώ η Kim και η Khloe μιλούσαν με την οικογένεια, ένα από τα τεράστια διαμάντια έπεσε από το κολιέ, με τις αδερφές να παθαίνουν πανικό.

Η Kim και η Khloe συνομιλούσαν με την Isha Ambani, την αδελφή του γαμπρού, (η οποία ήταν μεγάλη θαυμάστρια της οικογένειας) και τη Nita Ambani, τη μητέρα του γαμπρού. Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της κουβέντας, ένα από τα διαμάντια έπεσε, κάτι που παρατήρησε η Khloe. Έτσι, όλοι άρχισαν να ψάχνουν το διαμάντι…

«Νομίζω ότι όταν μιλούσαμε με την αδελφή μου, το διαμάντι έπεσε», είπε η Khloe, ενώ έδειξαν πλάνα σε αργή κίνηση από το διαμάντι να ξεκολλάει και να πέφτει στο έδαφος.

Με την Κιμ να προσθέτει: «Το διαμάντι δεν βρέθηκε πουθενά, οπότε μας οδήγησαν σε άλλο δωμάτιο για να ψάξουν παντού στο πάτωμα. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα ότι θα πρέπει να το πληρώσω». Τελικά, το διαμάντι δεν βρέθηκε ποτέ, αλλά ούτε και η διάσημη τηλεπερσόνα έβαλε το χέρι στην τσέπη…

