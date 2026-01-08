Σόφι Τέρνερ: Η μουσική του «Game of Thrones» της προκαλεί Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες

Η Σόφι Τέρνερ αποκάλυψε με χιούμορ ότι η εμβληματική μουσική του «Game of Thrones» της προκαλεί… Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο «The Tonight Show» με τον Jimmy Fallon. Η 29χρονη ηθοποιός έγινε παγκοσμίως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «Sansa Stark», τον οποίο ξεκίνησε να υποδύεται σε ηλικία μόλις 13 ετών, μεγαλώνοντας κυριολεκτικά μπροστά στις κάμερες.

«Δεν μπορώ να το ξαναδώ»

Κατά τη συζήτησή τους, ο Jimmy Fallon στάθηκε στο γεγονός ότι έχουν περάσει περίπου 15 χρόνια από την πρώτη προβολή της σειράς, ρωτώντας την ηθοποιό αν συνειδητοποιεί τη διαχρονική της επιρροή. Εκείνη απάντησε διστακτικά, παραδεχόμενη ότι δεν έχει δει ποτέ ολόκληρη τη σειρά. «Είδα ίσως την πρώτη σεζόν με τους γονείς μου και μετά είπαν: “Όχι, όχι, όχι!”», ανέφερε γελώντας. Και πρόσθεσε: «Δεν μπορώ να το δω. Όταν ακούω τη μουσική του Game of Thrones, μου προκαλεί Διαταραχή Μετατραυματικού Στρες. Το βιώνω εντελώς διαφορετικά».

Sophie Turner admits the Game of Thrones theme tune gives her 'PTSD' as she makes an X-rated joke on The Tonight Show https://t.co/40oEZu0hbz — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) January 8, 2026

Σε πιο ανάλαφρο τόνο, η ηθοποιός έκανε και ένα αστείο για ενήλικες, ενώ μίλησε για τον επόμενο μεγάλο της ρόλο. Η Σόφι Τέρνερ θα ενσαρκώσει τη Lara Croft στη νέα τηλεοπτική σειρά «Tomb Raider» του Prime Video. Παρότι τα γυρίσματα δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει, αποκάλυψε πως προπονείται εντατικά από τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους. «Νιώθω ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσα να σε νικήσω», είπε αστειευόμενη στον παρουσιαστή.

Προσωπική ζωή και νέα αρχή

Η Σόφι Τέρνερ έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο της δημοσιότητας και για την προσωπική της ζωή. Υπήρξε παντρεμένη με τον Αμερικανό τραγουδιστή Joe Jonas, με τον οποίο απέκτησαν δύο κόρες. Μετά τον χωρισμό τους, η ηθοποιός φαίνεται να επικεντρώνεται τόσο στη μητρότητα όσο και στην καριέρα της, μοιράζοντας τον χρόνο της ανάμεσα στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αυτή την περίοδο, η Σόφι Τέρνερ βρίσκεται στις ΗΠΑ ενόψει της πρεμιέρας της νέας δραματικής σειράς «Steal». Εκεί υποδύεται μια φαινομενικά συνηθισμένη υπάλληλο γραφείου, η οποία μπλέκεται άθελά της σε μια τεράστια εγκληματική επιχείρηση. Και τα έξι επεισόδια της σειράς θα είναι διαθέσιμα στο Amazon Prime από τις 21 Ιανουαρίου.

Πηγή: skai.gr

