«Δεν θα το έκανα σήμερα»: Η αποκάλυψη της Τζούλια Ρόμπερτς για το «Pretty Woman»

Η Τζούλια Ρόμπερτς παραδέχτηκε πρόσφατα ότι δεν θα δεχόταν να πρωταγωνιστήσει στο «Pretty Woman» αν η ταινία γυριζόταν σήμερα. Η 58χρονη ηθοποιός, που το 1990 ενσάρκωσε την αξέχαστη Βίβιαν Γουόρντ στη ρομαντική κομεντί που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή, θεωρεί πως οι κοινωνικές αντιλήψεις έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμό, ώστε ένας αντίστοιχος ρόλος να της φαίνεται πλέον «αδύνατος».

Σε συνέντευξή της στο «Deadline», η Ρόμπερτς εξήγησε ότι δεν αναφέρεται στην ηλικία με κυριολεκτικούς όρους, αλλά στο βάρος των εμπειριών και της γνώσης που συσσωρεύονται με τα χρόνια. Όπως είπε, θα της ήταν αδύνατο να υποδυθεί ξανά έναν χαρακτήρα με την αθωότητα της Βίβιαν. «Ίσως ακούγεται περίεργο να μιλάς για αθωότητα σε έναν τέτοιο ρόλο, αλλά πιστεύω πως αυτό ήταν που την έκανε ξεχωριστή και το γεγονός ότι ήταν νέα», σημείωσε.

Οι αλλαγές στις κοινωνικές αντιλήψεις

Η ηθοποιός αναγνώρισε ότι σήμερα αρκετοί θεατές νιώθουν άβολα με το αφήγημα της ταινίας, στην οποία η ηρωίδα της αναπτύσσει σχέση με τον πλούσιο επιχειρηματία Έντουαρντ Λιούις, τον οποίο υποδύθηκε ο Ρίτσαρντ Γκιρ. Όπως τόνισε, αυτό είναι φυσικό αποτέλεσμα των πολιτισμικών αλλαγών.

«Όταν περνάει ο χρόνος και αλλάζουν οι κοινωνικές νόρμες, είναι αναπόφευκτο να επανεξετάζουμε το παρελθόν», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα ταινίες και θεατρικά έργα των δεκαετιών του ’20, ’30 και ’40, που σήμερα προκαλούν απορία για όσα κάποτε θεωρούνταν αποδεκτά. «Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι αλλάζουν, οι ιδέες αλλάζουν», κατέληξε.

Παρά τις διαφορετικές αναγνώσεις που δέχεται πλέον, το «Pretty Woman» παραμένει μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες όλων των εποχών, με εισπράξεις που άγγιξαν τα 463,4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως και με ρόλο-ορόσημο που εκτόξευσε την καριέρα της Ρόμπερτς.

Από το «Notting Hill» στην προσωπική της ζωή

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο περιοδικό «Vogue», μιλώντας με τον Ρίτσαρντ Κέρτις, η Τζούλια Ρόμπερτς είχε αποκαλύψει ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να δεχτεί τον ρόλο της Άννα Σκοτ στο «Notting Hill». Όπως εξομολογήθηκε, το να υποδυθεί μια διάσημη ηθοποιό της φαινόταν αφόρητα άβολο και παραλίγο να την κάνει να απορρίψει την πρόταση.

Στην προσωπική της ζωή, η Ρόμπερτς είναι παντρεμένη εδώ και περισσότερα από είκοσι χρόνια με τον κινηματογραφιστή Ντάνι Μόντερ. Το ζευγάρι έχει επιλέξει να κρατά χαμηλούς τόνους, κάτι που, όπως φαίνεται, έχει συμβάλει στη σταθερότητα της σχέσης τους. Μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά.

Η γνωριμία τους έγινε το 2000, στα γυρίσματα της ταινίας «The Mexican». Αν και τότε και οι δύο είχαν άλλες σχέσεις, η στενή συνεργασία στο πλατό οδήγησε σε μια βαθιά φιλία, η οποία αργότερα εξελίχθηκε σε δεσμό ζωής. Όπως είχε πει η ίδια στην Όπρα, τα γυρίσματα αποκαλύπτουν τον πραγματικό χαρακτήρα των ανθρώπων, καθώς τους βλέπεις στα καλύτερα και στα χειρότερά τους, κάτι που, όπως φαίνεται, έδεσε για πάντα την ίδια με τον Ντάνι Μόντερ.



