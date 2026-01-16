Σόφι Τέρνερ: Η μεταμόρφωσή της σε Lara Croft είναι εντυπωσιακή

Η Amazon MGM Studios έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη επίσημη εικόνα από τη νέα live-action τηλεοπτική σειρά «Tomb Raider», στην οποία η Σόφι Τέρνερ αναλαμβάνει τον εμβληματικό ρόλο της Λάρα Κροφτ.

Η σειρά της Amazon αντλεί έμπνευση από το κλασικό βιντεοπαιχνίδι, φιλοδοξώντας να μεταφέρει στη μικρή οθόνη την αίσθηση περιπέτειας, εξερεύνησης και δράσης που καθιέρωσε το franchise. Η Τέρνερ, γνωστή στο ευρύ κοινό από τον ρόλο της ως Σάνσα Σταρκ στο «Game of Thrones», θα ενσαρκώσει τη διάσημη αρχαιολόγο και εξερευνήτρια, παρουσιάζοντας μια νέα, αυθεντική εκδοχή του χαρακτήρα, με σεβασμό στις ρίζες του.

Σύμφωνα με το PlayStation Universe, η ηθοποιός έχει ξεκαθαρίσει πως δεν επιθυμεί να μιμηθεί τις προηγούμενες κινηματογραφικές απεικονίσεις της Λάρα Κροφτ, όπου τον ρόλο είχαν ενσαρκώσει η Αντζελίνα Τζολί και η Αλίσια Βικάντερ. Για την προετοιμασία της, μάλιστα, παίζει τα παιχνίδια της σειράς και διαβάζει τα κόμικς του Tomb Raider, προκειμένου να κατανοήσει βαθύτερα τον χαρακτήρα.

Sophie Turner stuns fans with ripped Lara Croft transformation in ‘Tomb Raider’ first look photo https://t.co/F4It8vZ2p5 pic.twitter.com/01Qcs6dRcl — New York Post (@nypost) January 16, 2026

Δημιουργοί της τηλεοπτικής σειράς είναι η Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ και ο Τσαντ Χοτζ, ενώ τη σκηνοθεσία αναλαμβάνει ο Τζόναθαν Βαν Τούλεκεν, γνωστός από τη σειρά «Shōgun».

Το πρώτο «Tomb Raider» κυκλοφόρησε το 1996, καθιερώνοντας τη Λάρα Κροφτ ως μία από τις πιο εμβληματικές γυναικείες φιγούρες δράσης στην ιστορία των βιντεοπαιχνιδιών. Ο πιο πρόσφατος τίτλος της σειράς ήταν το «Shadow of the Tomb Raider» (2018), ενώ πολλά από τα παλαιότερα παιχνίδια έχουν επανεκδοθεί και αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια. Παράλληλα, δύο νέα παιχνίδια, τα «Tomb Raider: Legacy of Atlantis» και «Tomb Raider: Catalyst», έχουν προγραμματιστεί για κυκλοφορία το 2026 και το 2027, αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

