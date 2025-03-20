Sia: Διαζύγιο μετά από δύο χρόνια γάμου από τον δεύτερο σύζυγό της, Daniel Bernard

Η δημοφιλής τραγουδίστρια και τραγουδοποιός Sia, υπέβαλε αίτηση διαζυγίου από τον δεύτερο σύζυγό της, Νταν Μπερνάρντ, μετά από δύο χρόνια γάμου.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, που κατατέθηκαν στο Ανώτερο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, η Αυστραλή σταρ επικαλέστηκε «αγεφύρωτες διαφορές» ως αιτία του διαζυγίου της, ενώ η ημερομηνία χωρισμού του ζευγαριού ορίστηκε η 18η Μαρτίου.

Στην αίτηση διαζυγίου, η Sia Furler όπως είναι το πλήρες όνομά της ζητά τη νομική και φυσική επιμέλεια του 11 μηνών παιδιού τους ενώ παράλληλα αιτήθηκε από το δικαστήριο να μην επιδικάσει την καταβολή διατροφής στον εν διαστάσει σύζυγό της.

Σύμφωνα με το AP, το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2022 και ένα χρόνο αργότερα έκανε μια μικρή γαμήλια τελετή ενώπιον έξι καλεσμένων στο Πορτοφίνο της Ιταλίας.

Είναι το δεύτερο διαζύγιο για την υποψήφια για Grammy τραγουδίστρια, η οποία ήταν παντρεμένη με τον σκηνοθέτη Έρικ Άντερς Λανγκ από το 2014 έως το 2017.

Πηγή: skai.gr

