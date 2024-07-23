Η Σούζαν Σάραντον έχει εκφράσει επανειλημμένως την αλληλεγγύη της υπέρ του δοκιμαζόμενου παλαιστινιακού λαού στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη. Η ηθοποιός, για ακόμη μια φορά, δήλωσε ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τη φωνή της για να μιλήσει κατά της αδικίας, παρά τις αντιδράσεις που έχει δεχτεί.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός έχει εκφράσει την υποστήριξή της προς την Παλαιστίνη και έχει δώσει το «παρών» σε πολλές συγκεντρώσεις, που ζητούσαν κατάπαυση του πυρός στη Γάζα από το ξέσπασμα της σύγκρουσης Ισραήλ-Χαμάς.

Και πέρυσι, η Σάραντον -λόγω αυτής της στάσης- αποπέμφθηκε από το πρακτορείο της στο Χόλιγουντ, το United Talent Agency, το οποίο διευθύνει ο Εβραίος διευθύνων σύμβουλος, Τζέρεμι Τσίμερ, για τα «αμφιλεγόμενα» σχόλιά της, σύμφωνα με το πρακτορείο, σε μια συγκέντρωση υπέρ της Παλαιστίνης.

Η Σούζαν Σάραντον, η οποία έχει σταθερή παρουσία εδώ και πολλά χρόνια σε δράσεις υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των πολιτικών ελευθεριών, δεν έχει σταματήσει να δημοσιεύει στο X σχόλια για το δίκαιο και υπαρξιακό αγώνα των Παλαιστινίων. «Δεν χρειάζεται να είσαι Παλαιστίνιος για να σε νοιάζει τι συμβαίνει στη Γάζα. Είμαι μαζί με την Παλαιστίνη. Κανείς δεν είναι ελεύθερος μέχρι να είμαστε όλοι ελεύθεροι», είχε γράψει η ηθοποιός στο X (πρώην Twitter).

You don’t have to be Palestinian to care about what’s happening in Gaza. I stand with Palestine. No one is free until everyone is free. https://t.co/23JHFbuf5K — Susan Sarandon (@SusanSarandon) November 4, 2023

Η ηθοποιός ζήτησε και πάλι συγγνώμη για τη δήλωσή της για τους Εβραίους ότι «πολλοί άνθρωποι φοβούνται αυτή την περίοδο επειδή είναι Εβραίοι και παίρνουν μια γεύση από το πώς είναι να είσαι Μουσουλμάνος σε αυτή τη χώρα». Η ίδια είπε στη συνέντευξή της ότι ήταν ένα τρομερό λάθο που έκανε, ως προς τη διατύπωση. Ωστόσο, επανέλαβε την επιθυμία της να τερματιστεί η «γενοκτονία» στη Γάζα.

Η πρωταγωνίστρια του «Θέλμα και Λουίζ» εξήγησε ότι η θέση της ως διάσημη ηθοποιός της επιτρέπει να προβάλλει κοινωνικά ζητήματα και να γίνει η «φωνή» των αδικημένων.

Η Σάραντον αποκάλυψε ότι λόγω της στάσης της πλέον βρίσκεται στη «μαύρη λίστα» του Χόλιγουντ, μίλησε ανοιχτά για αποπομπή της από τη βιομηχανία του θεάματος, ωστόσο επέμεινε ότι όλοι πρέπει να ενωθούν για να σταματήσουν να πεθαίνουν Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι, επειδή «σε κανέναν δεν αξίζει να πεθάνει με αυτόν τον τρόπο».

Είπε: «Η αδικία πάντα με πλήγωνε και με εξόργιζε. Μεγάλωσα στην Ουάσινγκτον τη δεκαετία του '60, με τον πόλεμο του Βιετνάμ να αιωρείται εκείνη την εποχή και δολοφονίες όπως του Κένεντι ή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ να επισκιάζουν την κουλτούρα μας. Γι' αυτό εκπλήσσομαι τόσο πολύ από την παραπληροφόρηση που υπάρχει σήμερα, σε μια εποχή που έχουμε τα πάντα στα χέρια μας. Εναπόκειται στον καθένα μας να σταματήσει τη γενοκτονία που συμβαίνει στη Γάζα.

Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο να αποδεχτούμε ότι είμαστε όλοι μέρος του προβλήματος, αλλά ένας πόλεμος, όπως αυτός, υποστηρίζεται μόνο με τους φόρους μας, με τα δικά σας χρήματα και τα δικά μου. Γι' αυτό είναι αξιοθαύμαστο που χώρες όπως η Ισπανία, η Ιρλανδία ή η Νορβηγία υψώνουν τη φωνή τους και λένε: ''Δεν θέλουμε να συμβάλουμε σε αυτό''», κατέληξε η ηθοποιός.





