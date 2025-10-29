Μία ακόμα κοινή εμφάνιση με τον επί χρόνια σύντροφό της, Αλεξάντερ Εντουαρντς (Alexander Edwards), έκανε την Τρίτη το βράδυ στο Λος Αντζελες η Σερ (Cher).

Cher attended the Swarovski Masters Of Light Opening Celebration in Lós Angeles, last night. pic.twitter.com/yRLpHLtOnU October 29, 2025

Η 79χρονη θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 39χρονος μουσικός διευθυντής έδωσαν το παρών σε εκδήλωση και δεν σταμάτησαν να κρατιούνται από το χέρι και να χαμογελούν, αποπνέοντας τρυφερότητα.

Το ζευγάρι – παρά τα 40 χρόνια διαφοράς ηλικίας – εμφανίστηκε αγαπημένο στο κόκκινο χαλί, με «ασορτί» λαμπερά μαύρα σύνολα.



