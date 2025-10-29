Μία ακόμα κοινή εμφάνιση με τον επί χρόνια σύντροφό της, Αλεξάντερ Εντουαρντς (Alexander Edwards), έκανε την Τρίτη το βράδυ στο Λος Αντζελες η Σερ (Cher).
Cher attended the Swarovski Masters Of Light Opening Celebration in Lós Angeles, last night. pic.twitter.com/yRLpHLtOnU— Cher Universe (@TCherUniverse) October 29, 2025
Η 79χρονη θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 39χρονος μουσικός διευθυντής έδωσαν το παρών σε εκδήλωση και δεν σταμάτησαν να κρατιούνται από το χέρι και να χαμογελούν, αποπνέοντας τρυφερότητα.
Το ζευγάρι – παρά τα 40 χρόνια διαφοράς ηλικίας – εμφανίστηκε αγαπημένο στο κόκκινο χαλί, με «ασορτί» λαμπερά μαύρα σύνολα.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.