Η αγέραστη Σερ χεράκι-χεράκι με τον 39χρονο αγαπημένο της – Άμα το λέει το καρδιά σου… 

Το ζευγάρι – παρά τα 40 χρόνια διαφοράς ηλικίας – εμφανίστηκε αγαπημένο στο κόκκινο χαλί, με «ασορτί» λαμπερά μαύρα σύνολα

σερ εντουαρντς

Μία ακόμα κοινή εμφάνιση με τον επί χρόνια σύντροφό της, Αλεξάντερ Εντουαρντς (Alexander Edwards), έκανε την Τρίτη το βράδυ στο Λος Αντζελες η Σερ (Cher). 

Η 79χρονη θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός και ο 39χρονος μουσικός διευθυντής έδωσαν το παρών σε εκδήλωση και δεν σταμάτησαν να κρατιούνται από το χέρι και να χαμογελούν, αποπνέοντας τρυφερότητα. 

Το ζευγάρι – παρά τα 40 χρόνια διαφοράς ηλικίας – εμφανίστηκε αγαπημένο στο κόκκινο χαλί, με «ασορτί» λαμπερά μαύρα σύνολα. 
 

