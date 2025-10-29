Η Τζένιφερ Λόρενς (Jennifer Lawrence) δεν είναι αντίθετη στις πλαστικές επεμβάσεις. Αντιθέτως, η 35χρονη σταρ των «Αγώνων Πείνας» δήλωσε ότι θέλει να κάνει πλαστική στήθους και αποκάλυψε όλες τις επεμβάσεις που έχει κάνει.

Σε συνέντευξή της στο The New Yorker, η διάσημη ηθοποιός εξήγησε και τους λόγους για τους οποίους σκέφτεται την πλαστική στήθους. Όπως είπε, «τίποτα δεν επανήλθε» στη θέση του, μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού της νωρίτερα φέτος.

Επίσης, την επόμενη άνοιξη σχεδιάζει να γυρίσει μια γυμνή σκηνή μπροστά στην κάμερα, οπότε θα πρέπει το στήθος της να στέκεται στο ύψος του.

Τόνισε όμως ότι αυτός δεν είναι ο μόνος λόγος που σκέφτεται να κάνει αυξητική στήθους.

Η Λόρενς είπε ότι θα έκανε την επέμβαση ακόμα κι αν δεν ήταν διάσημη ηθοποιός. «Ίσως δεν θα έσπευδα στο ραντεβού με τον ίδιο τρόπο, αλλά νομίζω θα το έκανα».

Jennifer Lawrence Confirms the Cosmetic Enhancement She's into Right Now — and Which Plastic Surgery She's Eyeing Next https://t.co/1pqAoM7kEX — People (@people) October 27, 2025

Όσον αφορά τις «βελτιώσεις» που έχει ήδη κάνει, η Λόρενς παραδέχτηκε ότι κάνει Botox, αλλά είπε ότι έχει επίγνωση του γεγονότος ότι πρέπει να χρησιμοποιεί το μέτωπό της για να εκφράσει τα συναισθήματά της ως ηθοποιός.

Αποκάλυψε επίσης ότι δεν κάνει fillers επειδή φαίνονται στην κάμερα.

Η Λόρενς συνέχισε διευκρινίζοντας ότι δεν έχει κάνει λίφτινγκ προσώπου, αλλά πρόσθεσε: «Πιστέψτε με, θα το κάνω!».

Πηγή: skai.gr

