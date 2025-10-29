Η Κέιτ Μπέκινσεϊλ επιστρέφει στη δράση με το «Wildcat»

Η Aura Entertainment, η νέα αμερικανική εταιρεία διανομής που ιδρύθηκε νωρίτερα φέτος μέσω της συνεργασίας των Capstone Studios, Signature Entertainment και Ascending Media Group απέκτησε τα δικαιώματα διανομής για το θρίλερ δράσης «Wildcat».

Πρωταγωνιστεί η Κέιτ Μπέκινσεϊλ (Kate Beckinsale), μαζί με τους Λιούις Ταν (Lewis Tan) και Τσαρλς Ντανς (Charles Dance) σε σκηνοθεσία Τζέιμς Ναν (James Nunn). Το σενάριο του Ντόμινικ Μπερνς (Dominic Burns) εστιάζει σε μια ομάδα πρώην μυστικών πρακτόρων που επανενώνεται για να πραγματοποιήσει μια απεγνωσμένη και επικίνδυνη ληστεία, με στόχο να σώσει την ζωή ενός οκτάχρονου κοριτσιού.

Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Τομ Μπένετ (Tom Bennett), Άλις Κριτζ (Alice Krige), Έντμουντ Κίνγκσλεϊ (Edmund Kingsley) και Ματ Γουίλις (Matt Willis).

Οι Τζέιμς Χάρις (James Harris), Κρίστιαν Μέρκιουρι (Christian Mercuri) και Μαρκ Λέιν (Mark Lane) είναι μεταξύ των παραγωγών.

«Το 'Wildcat' διευρύνει τα όρια της δράσης. Με επικεφαλής την απίστευτη Κέιτ Μπέκινσεϊλ, η ταινία είναι γεμάτη με σκηνές υψηλών οκτανίων που θα καθηλώσουν το κοινό», ανέφερε στο Deadline ο διευθύνων σύμβουλος της Aura Entertainment, Μαρκ Γκολντμπεργκ (Marc Goldberg).

Το «Wildcat» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 25 Νοεμβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

