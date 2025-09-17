Η Σελένα Γκόμεζ και ο Μπένι Μπλάνκο φέρεται να έχουν αποφασίσει να παντρευτούν στις 27 Σεπτεμβρίου 2025, στην Καλιφόρνια, σε μια ιδιωτική έπαυλη. Το ζευγάρι θα ανταλλάξει όρκους αιώνιας αγάπης και πίστης στη Σάντα Μπάρμπαρα, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας «The Sun».

Η εφημερίδα ανέφερε, επίσης, ότι οι καλεσμένοι θα μείνουν στο ξενοδοχείο «El Encanto», κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου του γάμου. Τα δωμάτια κοστίζουν 3.500 δολάρια τη βραδιά και όλα είναι έτοιμα για το ζευγάρι και τους καλεσμένους.

«Όλοι οι καλεσμένοι θα μεταφερθούν στον χώρο, χωρίς να γνωρίζουν εκ των προτέρων τον προορισμό τους», πρόσθεσε άνθρωπος που μίλησε στο μέσο. Και πρόσθεσε: «Όλοι είναι πολύ ενθουσιασμένοι παρά το μυστήριο, γιατί γνωρίζουν ότι θα περάσουν υπέροχα».

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον γάμο θα παρευρεθούν μόνο οι στενοί φίλοι και η οικογένεια του ζευγαριού και οι προσκλήσεις έχουν ήδη αποσταλεί, μεταξύ άλλων, και στην παλιά φίλη της Γκόμεζ, την Τέιλορ Σουίφτ, και τον αρραβωνιαστικό της, Τράβις Κέλσι (Travis Kelce). Η πρώην κοπέλα του Justin Bieber και ο Μπένι Μπλάνκο συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015 όταν συνεργάστηκαν για τα τραγούδια της «Same Old Love» και «Kill Em». Επίσης, είχαν «στενή» συνεργασία και στο κομμάτι «Single Soon».

