Σελένα Γκόμεζ: Αποκαλύφθηκαν τα σχέδια του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο - Ο ρόλος της Τέιλορ Σουίφτ

Τα σχέδια για τον γάμο της Σελένα Γκόμεζ (Selena Gomez) με τον Μπένι Μπλάνκο (Benny Blanco) αποκαλύφθηκαν. Η ηθοποιός του «Only Murders in the Building» και ο μουσικός παραγωγός θα ανταλλάξουν όρκους σε μια τελετή τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με την «Daily Mail». «Ο γάμος της Selena και του Benny θα είναι ένα διήμερο πάρτι στο Montecito τον Σεπτέμβριο», δήλωσε μια πηγή στο μέσο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στον γάμο θα παρευρεθούν μόνο οι στενοί φίλοι και η οικογένεια του ζευγαριού και οι προσκλήσεις έχουν ήδη αποσταλεί, μεταξύ άλλων, και στην παλιά φίλη της Γκόμεζ, την Τέιλορ Σουίφτ, και τον σύντροφό της, Τράβις Κέλσι (Travis Kelce). «Σε όλους τους προσκεκλημένους έχει ζητηθεί να φέρουν βαλίτσες διανυκτέρευσης για να μείνουν το Σαββατοκύριακο», δήλωσε ο ίδιος άνθρωπος στο μέσο.

«Αν και είναι μόνο για φίλους και οικογένεια, πολλοί στη λίστα των φίλων είναι διάσημοι όπως η Taylor Swift και ο Travis Kelce, οι συμπρωταγωνιστές της Selena από το »Only Murders In The Building» και σούπερ σταρ της μουσικής που είναι φίλοι του Benny», πρόσθεσε.

«Η Selena Gomez λατρεύει να είναι αρραβωνιασμένη, αλλά ονειρευόταν να παντρευτεί», δήλωσε άλλη πηγή στο μέσο. Η πρώην κοπέλα του Justin Bieber και ο Benny Blanco συνδέθηκαν για πρώτη φορά το 2015 όταν συνεργάστηκαν για τα τραγούδια της «Same Old Love» και «Kill Em». Επίσης, είχαν «στενή» συνεργασία και στο κομμάτι «Single Soon».

