Scorpios «ΠΑΜ» summer edition: Τα κορίτσια ντύθηκαν χαβανέζες

Μετά την τεράστια απήχηση του χειμώνα, τα viral κορίτσια του Scorpios Music Bar ξαναχτύπησαν, αυτή τη φορά με καλοκαιρινή διάθεση.

Η μελαχρινή Μαρίνα – η αλλιώς «ΠΑΜ» - η ξανθιά ιδιοκτήτρια Μαρίνα, η Κλεοπάτρα «ωραίο χαμόγελο» και η Αντωνία «Ρωσίδα δύναμη», ντύθηκαν χαβανέζες και έκαναν ένα summer edition βίντεο – πατώντας πάνω στην επιτυχία του πρώτου, που έκανε το μπαράκι στην Καλλιθέα διάσημο στο πανελλήνιο.

Τα κορίτσια χορεύουν και προσκαλούν τον κόσμο να πάει στην παρέα τους και να πιει αυτή τη φορά κοκτέιλ - το Αbsolut έγινε Pina Colada, το Gordon’s έγινε Daquiri και το Martini μετατράπηκε σε… Bam Pam!

