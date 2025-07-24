Η πολύτεκνη Ζιζέλ: Οι φωτογραφίες του μωρού της με τον δάσκαλο του ζίου-ζίτσου και τα γενέθλια στη φύση

Η Ζιζέλ (Gisele) απολαμβάνει τη ζωή με την οικογένειά της.Την Τετάρτη 23 Ιουλίου 2025, η μητέρα τριών παιδιών μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια νέα σειρά φωτογραφιών που περιλάμβαναν σπάνιες στιγμές με τον μικρότερο γιο της, τον οποίο έχει με τον σύντροφό της Joaquim Valente. Ήταν η πρώτη της ανάρτηση από τις 27 Μαΐου.

«Δεν ήμουν πολύ εδώ, αλλά ήθελα να αφιερώσω λίγο χρόνο για να σας ευχαριστήσω για όλες τις θερμές ευχές για τα γενέθλιά μου», έγραψε το διάσημο μοντέλο στην ανάρτησή της στο Instagram. Σε ένα στιγμιότυπο βλέπουμε τη Ζιζέλ να στέκεται δίπλα σε ένα αγαπημένο της πρόσωπο, ενώ και οι δύο χαμογελούν, κρατώντας τούρτες σε κάποιο εσωτερικό χώρο.

«Είμαι πολύ ευγνώμων για ένα ακόμη ταξίδι γύρω από τον ήλιο και ακόμη πιο ευγνώμων που το πέρασα στη φύση, περιτριγυρισμένη από αγάπη και την οικογένειά μου». Αξίζει να σημειωθεί ότι το μοντέλο έχει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, Tom Brady, τον γιο Benjamin, 15 ετών, και την κόρη Vivian, 12 ετών. Τον Φεβρουάριο, καλωσόρισε το τρίτο της παιδί, το πρώτο με τον δάσκαλο του ζίου-ζίτσου. Το όνομα του μωρού τους δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, αλλά, σύμφωνα με το «People», το μεσαίο του όνομα είναι «River».

«Σήμερα είναι και τα γενέθλια της μαμάς μου. Μας λείπει πολύ, αλλά ξέρουμε ότι είναι πάντα μαζί μας», πρόσθεσε η Ζιζέλ στην ανάρτησή της. Η μητέρα της, Vânia Nonnenmacher, πέθανε τον Ιανουάριο του 2024 σε ηλικία 75 ετών.

Ο Joaquim, ο οποίος είναι δάσκαλος ζίου-ζίτσου, διατηρεί δικό του γυμναστήριο μαζί με τους αδελφούς του Pedro και Gui Valente στο Μαϊάμι. Γνωρίστηκαν για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 2021, όταν η Ζιζέλ αναζήτησε προπονητή ζίου-ζίτσου για τον γιο της και στη συνέχεια αποφάσισε να παρακολουθήσει κι εκείνη μαθήματα.

Πηγή: skai.gr

