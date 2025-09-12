Για πρώτη φορά μετά τον θάνατο και την κηδεία του Όζι Οσμπορν (Ozzy Osbourne) στα τέλη Ιουλίου, η χήρα του θρυλικού frontman των Black Sabbath, Σάρον (Sharon Osbourne) εθεάθη την Πέμπτη για πρώτη φορά δημοσίως,
Παρέα με την κόρη της Κέλι (Kelly Osbourne), η 72χρονη Σάρον, εμφανώς αδυνατισμένη και καταβεβλημένη, επισκέφθηκε ένα πάρκο γερακιών και άλλων αρπακτικών πτηνών στην Κορνουάλη, καθώς η ιερακοθηρία φαίνεται να είναι ένα νέο χόμπι που της δίνει λίγη χαρά.
Σχετικό βίντεο ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram η Κέλι Όσμπορν, λέγοντας ότι η ιερακοθηρία «έφερε πίσω το χαμόγελο στο πρόσωπο της μαμάς».
Μετά τον θάνατο του Όζι, η Σάρον παραμένει σιωπηλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς συνεχίζει να θρηνεί τον θάνατό του. Ωστόσο, κάνει like σε αναρτήσεις που κοινοποιούνται από την ομάδα του.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.