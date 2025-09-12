Για πρώτη φορά μετά τον θάνατο και την κηδεία του Όζι Οσμπορν (Ozzy Osbourne) στα τέλη Ιουλίου, η χήρα του θρυλικού frontman των Black Sabbath, Σάρον (Sharon Osbourne) εθεάθη την Πέμπτη για πρώτη φορά δημοσίως,

Παρέα με την κόρη της Κέλι (Kelly Osbourne), η 72χρονη Σάρον, εμφανώς αδυνατισμένη και καταβεβλημένη, επισκέφθηκε ένα πάρκο γερακιών και άλλων αρπακτικών πτηνών στην Κορνουάλη, καθώς η ιερακοθηρία φαίνεται να είναι ένα νέο χόμπι που της δίνει λίγη χαρά.

Σχετικό βίντεο ανέβασε στον λογαριασμό της στο Instagram η Κέλι Όσμπορν, λέγοντας ότι η ιερακοθηρία «έφερε πίσω το χαμόγελο στο πρόσωπο της μαμάς».

Μετά τον θάνατο του Όζι, η Σάρον παραμένει σιωπηλή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καθώς συνεχίζει να θρηνεί τον θάνατό του. Ωστόσο, κάνει like σε αναρτήσεις που κοινοποιούνται από την ομάδα του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.