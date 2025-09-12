Ο διάσημος ηθοποιός και γόης του Χόλιγουντ Λίαμ Χέμσγουορθ (Liam Hemsworth) και η λαμπερή σύντροφός του, το μοντέλο Γκαμπριέλα Μπρουκς (Gabriella Brooks), αρραβωνιάστηκαν μετά από σχεδόν 6 χρόνια σχέσης.

Η 29χρονη Γκαμπριέλα μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα στο Instagram την Παρασκευή, με τους 201.000 ακολούθους της, αναρτώντας τρεις φωτογραφίες.

Η πρώτη, ασπρόμαυρη, δείχνει την Γκαμπριέλα να αγκαλιάζει τον Λίαμ, καθώς εκείνος χαμογελά συγκρατημένα αλλά με ικανοποίηση. Ακολουθεί μία ροναντική φωτογραφία από τα κύματα μιας παραλίας και τέλος το μοντέλο επιδεικνύει το εντυπωσιακό διαμαντένιο μονόπετρο δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Ο 35χρονος σταρ βρήκε ξανά τον έρωτα με την Γκαμπριέλα στα τέλη του 2019, μετά το διαζύγιό του από την Αμερικανίδα ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους (Miley Cyrus).

Χέμσγουορθ και Μπρουκς εκαναν την πρώτη τους κοινή εμφάνιση στο κόκκινο χαλί τον Νοέμβριο του 2020 και έκτοτε είναι αχώριστοι.

Πηγή: skai.gr

