Το συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς διατίθεται προς πώληση με τιμή 15 εκατομμύρια δολάρια

Το εμβληματικό συγκρότημα κατοικιών του Ντέιβιντ Λιντς, που δεσπόζει στους λόφους του Hollywood Hills στο Λος Άντζελες, βγαίνει προς πώληση με τιμή που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια δολάρια.

Ο διάσημος δημιουργός, ο οποίος απεβίωσε τον Ιανουάριο, είχε εγκατασταθεί στο 10 στρεμμάτων αυτό κτήμα για περισσότερες από τρεις δεκαετίες. Σε αυτόν τον ιδιαίτερο χώρο συνέλαβε και υλοποίησε μερικά από τα πλέον διαχρονικά του έργα όπως το «Mulholland Drive» και το «Lost Highway», μαζί με πολλές ακόμη γνωστές ταινίες της καριέρας του.

Όπως αναφέρει το περιοδικό Variety, ο μεσίτης ακινήτων Μαρκ Σίλβερ του The Agency Beverly Hills υπογραμμίζει πως η κύρια κατοικία σχεδιάστηκε το 1963 από τον Λόιντ Ράιτ —γιο του θρυλικού Φρανκ Λόιντ Ράιτ— και συγκαταλέγεται πλέον στη λίστα των Ιστορικών Τοποθεσιών του Λος Άντζελες. Το ακίνητο αναγνωρίζεται ως ένα ξεχωριστό δείγμα μοντέρνας/οργανικής οικιστικής αρχιτεκτονικής των μεταπολεμικών χρόνων.

Μετά την αρχική αγορά, ο πολυβραβευμένος σκηνοθέτης, σεναριογράφος και παραγωγός επένδυσε περαιτέρω στο κτήμα, αποκτώντας έπειτα και τις δύο όμορες κατοικίες, μεταξύ των οποίων και την έδρα της Asymmetrical Productions, της δικής του εταιρείας κινηματογραφικών παραγωγών.

Ένα συγκρότημα με ιστορία και μοναδικές παροχές

Το ακίνητο περιλαμβάνει ιδιωτικές αίθουσες μοντάζ και προβολών, στοιχεία που το καθιστούν ιδανικό για τον χώρο της τέχνης και της ψυχαγωγίας. Το 1991, ο Ντέιβιντ Λιντς ανέθεσε στον Έρικ Λόιντ Ράιτ, εγγονό του διάσημου αρχιτέκτονα, το σχεδιασμό της ιδιαίτερης πισίνας και του σπιτιού της πισίνας.

Ακολούθησαν περαιτέρω επεκτάσεις, όπως η προσθήκη ενός διώροφου ξενώνα καθώς και ενός ακόμη μοναδικού χώρου με ξεχωριστό υπνοδωμάτιο. Τα τρία αυτά κτίσματα, πλαισιωμένα από βοηθητικές κατασκευές, συνθέτουν σήμερα ένα εντυπωσιακό συνολικό συγκρότημα με ανεκτίμητη ιστορική και αρχιτεκτονική αξία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

