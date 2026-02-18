«Σαν πανοπλία»: Η Χάιντι Κλουμ αποκαλύπτει την αλήθεια πίσω από το φόρεμα των Grammy

Η Χάιντι Κλουμ αποκάλυψε λεπτομέρειες για την ιδιαίτερη εμφάνισή της στην 68η απονομή των Βραβείων Grammy. Η παρουσιάστρια του «Project Runway», η οποία έκλεψε τις εντυπώσεις με μια custom nude δημιουργία της Γερμανίδας σχεδιάστριας Marina Hoermanseder, ανέφερε στο περιοδικό «People», πως η εντυπωσιακή εικόνα συνοδευόταν από πρακτικές δυσκολίες.

«Ήταν πολύ δύσκολο να περπατήσω με αυτό γιατί είναι από πολύ σκληρό υλικό», είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι το φόρεμα είναι κατασκευασμένο από «δέρμα το οποίο έχει υποστεί ειδική επεξεργασία σκλήρυνσης με λάκα και ψεκασμό».

Και εξήγησε: «Είναι κάτι σαν πανοπλία, μπροστά και πίσω. Δεν έχει σκίσιμο, επομένως το υλικό δεν «ανοίγει» καθόλου. Έτσι, μπορείς να κάνεις μόνο μικροσκοπικά βηματάκια. Γι' αυτό και κυκλοφορούν τόσα αστεία memes που με δείχνουν να προσπαθώ να τρέξω στο κόκκινο χαλί».

Αν και η κίνηση ήταν πρόκληση, η Κλουμ διευκρίνισε πως η εφαρμογή του ρούχου δεν τη δυσκόλεψε καθόλου. «Είχε αγκράφες στο πλάι, οπότε ήταν εύκολο. Από μέσα φορούσα ένα εξαιρετικά σέξι πολύ στενό φόρεμα», είπε, συμπληρώνοντας με χιούμορ: «Απλώς «γλιστράς» από το πλάι. Ανοίγει σαν όστρακο».

Η διάσημη παρουσιάστρια του «Germany's Next Topmodel» αποκάλυψε πως πλέον το φόρεμα φυλάσσεται «μέσα στο υπέροχο κουτί του, στο υπόγειο του σπιτιού της». «Ήθελα να το φορέσω ήδη από πέρυσι. Τότε όμως προέκυψε ένα άλλο φόρεμα και άλλαξα γνώμη την τελευταία στιγμή. Έτσι, αυτό περίμενε έναν ολόκληρο χρόνο, καθώς πίστευα πως είναι ένα αυθεντικό φόρεμα για τα Grammy, όπου ο κόσμος είναι πιο εκφραστικός με τη μόδα», παραδέχτηκε.

Επίσης δήλωσε γοητευμένη από τις δημιουργίες της Hoermanseder, καθώς θεωρεί τη σχεδιάστρια «μια πραγματική καλλιτέχνιδα, που οδηγεί τα γλυπτά φορέματα στο απόλυτο επίπεδο». «Εκτιμώ την τέχνη που κρύβεται πίσω από μια τέτοια δημιουργία», είπε η Κλουμ, συμπληρώνοντας πως νιώθει τυχερή που έχει πρόσβαση σε τέτοια σχέδια και θέλει να τα μοιράζεται με το κοινό.

«Ο κόσμος πρέπει να βλέπει ότι υπάρχουν και άλλα υλικά πέρα από τα συνηθισμένα υφάσματα με τα οποία δουλεύουμε τις περισσότερες φορές. Έχω μια εκπομπή, το «Project Runway», που αφορά τη μόδα και τη δημιουργικότητα. Νιώθω λοιπόν πως είναι καθήκον μου να αναδεικνύω τη δημιουργική πλευρά της υψηλής ραπτικής», πρόσθεσε. Παράλληλα με την μόδα, η Κλουμ κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι με τίτλο «Red Eye». Σε συνεργασία με τον Diplo, αποτελεί το τραγούδι των τίτλων για την 21η σεζόν του «Germany's Next Topmodel».

