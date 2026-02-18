Ζεντάγια-Ρόμπερτ Πάτινσον: Εκκεντρικοί και πανέτοιμοι για το καρναβάλι - Πάρτε ιδέες…

Η Ζεντάγια και ο Ρόμπερτ Πάτινσον εμφανίζονται ιδιαίτερα εκκεντρικοί στο εξώφυλλο του «Interview Magazine», στο πλαίσιο της προώθησης της νέας τους ταινίας, «The Drama».

Στη φωτογράφιση, οι δύο ηθοποιοί μοιάζουν σαν «δίδυμο» και υιοθετούν ένα έντονα θεατρικό, σχεδόν καρναβαλικό ύφος: κόκκινο κραγιόν, λευκή βάση στο πρόσωπο που παραπέμπει σε μακιγιάζ κλόουν και δαντελένιες εμφανίσεις Chloé. Ο Ρόμπερτ Πάτινσον φορά ιβουάρ κορμάκι με παντελόνι, ελαφρώς ανοιχτό στη μέση, ενώ η Ζεντάγια τον αγκαλιάζει από πίσω, με το πόδι της τυλιγμένο στη μέση του, φορώντας αντίστοιχο κορμάκι με δαντέλα και μανίκια με βολάν.

Το σκηνικό στήθηκε σε ένα ρετρό σπίτι, σχεδόν άδειο από έπιπλα, ώστε να δίνεται έμφαση στις εμφανίσεις τους και στις πόζες. Η ατμόσφαιρα είναι ελαφρώς εμπνευσμένη από την ταινία του 1962 «Whatever Happened to Baby Jane».

Στη συνέντευξη, ο Πάτινσον χαρακτηρίζει το «The Drama» ως «ρομαντική δραματική κωμωδία» και λέει ότι «του αρέσουν πολύ τα διαμερίσματα» που εμφανίζονται στην ταινία. Η Ζεντάγια, από την πλευρά της, σχολιάζει με χιούμορ: «Μου αρέσουν τα ρούχα». Ο Πάτινσον συμπληρώνει: «Πήρα όλη την ντουλάπα μου».

Η Ζεντάγια παραδέχεται, επίσης, ότι πρόκειται για την πρώτη κοινή τους συνέντευξη για την ταινία και πως, γι’ αυτό, «θα είναι λίγο ακατάστατη», ενώ ο Πάτινσον σχολιάζει ότι, βλέποντας τη φωτογράφιση μαζί με τη συνέντευξη, κάποιοι μπορεί να αναρωτηθούν: «Τι είναι αυτά που λένε;».

Τη φωτογράφιση υπογράφει η Nadia Lee Cohen, ενώ το styling επιμελήθηκαν ο Law Roach και ο αρχισυντάκτης του Interview, Mel Ottenberg. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 3 Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.