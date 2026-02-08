Σάλος από τη δήλωση της Ολίβια Κόλμαν: «Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά γυναίκα»

Η Ολίβια Κόλμαν αποκάλυψε ότι σε όλη της τη ζωή ένιωθε «κάπως έξω από τα καθιερωμένα», μιλώντας ανοιχτά για την ταυτότητά της σε πρόσφατη συνέντευξη. Η 52χρονη βραβευμένη ηθοποιός, γνωστή για τους ρόλους της στις παραγωγές «The Crown», «The Favourite» και «Heartstopper», παραδέχτηκε ότι δεν ένιωσε ποτέ ιδιαίτερα θηλυκή, σε μια ειλικρινή και προσωπική εξομολόγηση.

«Σε όλη μου τη ζωή είχα συζητήσεις και διαφωνίες με ανθρώπους, γιατί πάντα ένιωθα κάπως διαφορετικά», ανέφερε. «Ποτέ δεν ένιωσα πραγματικά θηλυκή ως γυναίκα. Πάντα περιέγραφα τον εαυτό μου στον σύζυγό μου ως έναν ομοφυλόφιλο άντρα».

Όπως αποκάλυψε, η αντίδραση του συζύγου της ήταν απόλυτα υποστηρικτική. «Μου έλεγε: “Ναι, το καταλαβαίνω”. Έτσι ένιωθα άνετα, σαν στο σπίτι μου», πρόσθεσε.

Μιλώντας στο περιοδικό «Them», η Ολίβια Κόλμαν σημείωσε επίσης: «Δεν περνάω πολύ χρόνο με ανθρώπους που είναι πολύ ένθερμοι ετεροφυλόφιλοι».

Οι δηλώσεις της έρχονται σε μια περίοδο όπου πρωταγωνιστεί στη νέα queer ταινία «Jimpa». Στην ταινία, η Κόλμαν υποδύεται μια μητέρα που ταξιδεύει στο εξωτερικό μαζί με το παιδί της, το οποίο δεν ταυτίζεται με τα παραδοσιακά πρότυπα φύλου, για να επισκεφτούν τον ομοφυλόφιλο πατέρα του.

Η μητέρα τριών παιδιών, η οποία κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 2019, συμπρωταγωνιστεί στην ταινία με τον Τζον Λίθγκοου. Παρά τη μεγάλη της επιτυχία, η Ολίβια Κόλμαν έχει επανειλημμένα δείξει πόσο προσγειωμένη παραμένει. Στο παρελθόν είχε αποκαλύψει ότι το Όσκαρ της έμεινε σε κοινή θέα στο σπίτι της μόνο για έναν χρόνο, πριν το βάλει σε ένα ντουλάπι.

