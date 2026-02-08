Νικ Νόλτε: Το κακό παιδί και πρώην γόης του Χόλιγουντ 85άρισε

Το «κακό παιδί» του Χόλιγουντ, ο Νικ Νόλτε, ο σημαντικός ηθοποιός, που πολλοί έβλεπαν ότι θα μπορούσε να γίνει ο νέος Ρόμπερτ Ντε Νίρο, τα τελευταία χρόνια έχει μεταβληθεί σε έναν γέροντα που εντυπωσιάζει με την εκκεντρική και ατημέλητη εμφάνισή του, θυμίζοντας πολλές φορές άστεγο ή έναν ερημίτη που ασφυκτιά στις συμβάσεις του αμερικάνικου σταρ σύστεμ.

Με τα ολόλευκα μαλλιά του αχτένιστα, τη γενειάδα του να την παίρνει ο αέρας, το χαραγμένο από τις καταχρήσεις πρόσωπο να θολώνει τα καταγάλανα μάτια του και φορώντας ρούχα από το καλάθι ή πιτζάμες, ο «Πρίγκιπας της Παλίρροιας», έχει απαρνηθεί τον χαρακτηρισμό του γόη και του καρδιοκατακτητή. Γυρίζοντας την πλάτη του στη λάμψη της κινηματογραφικής βιομηχανίας και στην ίδια του την εικόνα στην περίοδο της ακμής του, όταν και θα λάβει τον τίτλο του πιο σέξι άνδρα του κόσμου για το 1992.

Μπαφιασμένος από το Χόλιγουντ και τις απαιτήσεις ενός επιφανειακού τρόπου ζωής, ο Νικ Νόλτε, που έχει κερδίσει μία Χρυσή Σφαίρα, ένα ΕΜΥ και τρεις υποψηφιότητες για Όσκαρ, δεν είναι τυχαίο ότι πριν από λίγα χρόνια δήλωνε: «Το Μαλιμπού είναι βαρετό. Αν ζήσεις εδώ καμιά δεκαριά χρόνια, αρχίζουν να σου λείπουν οι εποχές. Πενήντα χρόνια εδώ έχω ζήσει μόνο έναν παγετό».

Συμπληρώνοντας σήμερα τα 85 του χρόνια, ο Νικ Νόλτε είχε μια ταραχώδη ζωή, που γέμισε με αξιοσημείωτες ερμηνείες, σε υπέροχες ταινίες, συνεργάστηκε με τα μεγαλύτερα ονόματα της σκηνοθεσίας και της υποκριτικής, ενώ κατάφερε να μη χάσει ποτέ τον τίτλο του «κακού παιδιού», τις περισσότερες φορές για καλούς λόγους και κάποιες για τις εντελώς λάθος συμπεριφορές του.

Από το ποδόσφαιρο στο θέατρο

Ο Νικ Νόλτε, γεννήθηκε στην Ομάχα της Νεμπράσκα στις 8 Φεβρουαρίου του 1941, γιος ενός αγρότη και μιας εμπόρου καταστήματος με αντίκες, ενώ είχε και μια μεγαλύτερη αδελφή, στέλεχος του Ερυθρού Σταυρού. Θα διακριθεί στο αμερικάνικο ποδόσφαιρο, όντας μαθητής του Λυκείου Μπένσον, αλλά θα αποβληθεί γιατί έπινε κρυφά μπύρα στις προπονήσεις. Παρά ταύτα θα πάρει υποτροφία για το Pasadena City College το 1959, για τις αθλητικές του επιδόσεις, ακόμη και στο μπάσκετ, αλλά οι κακοί βαθμοί του έβαλαν τέλος στις σπουδές του, για να ξεκινήσει την καριέρα του στο θέατρο.

Ξανθό μοντέλο

Λαμβάνοντας μαθήματα ηθοποιίας στο Pasadena Playhouse και στη φημισμένη Ακαδημία Stella Adler στο Λος Άντζελες, ο Νόλτε πέρασε αρκετά χρόνια ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα και εργαζόμενος σε περιφερειακά θέατρα. Μάλιστα, για να βγάλει και τα προς το ζην, θα κάνει και το μοντέλο στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, σε διαφημίσεις αναδεικνύοντας την αγέρωχη κορμοστασιά του, αλλά κυρίως τα κατάξανθα μαλλιά του, να ανεμίζουν.

Μπαίνοντας στα πλατό

Με εμφάνιση ζηλευτή, ο Νόλτε θα πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά στη μίνι τηλεοπτική σειρά «Rich Man, Poor Man», βασισμένη στο μπεστ σέλερ του Ίρβιν Σόου, το 1970, όταν θα ανοίξει και ο δρόμος για την κινηματογραφική του καταξίωση. Παίζοντας σε πάνω από 40 ταινίες, θα πρωταγωνιστήσει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη το 1977 στην περιπέτεια «Ο Βυθός», ενώ τον επόμενο χρόνο θα έρθει η πρώτη σημαντική στιγμή στην καριέρα του, αν και ακόμη άγουρος, στο θρίλερ του σπουδαίου Κάρελ Ράιζ «Who'll Stop the Rain».

Παγκόσμιο αστέρι

Το 1982 θα έρθει και η πρώτη τεράστια εμπορική επιτυχία, που θα τον κάνει σταρ και παγκοσμίως γνωστό, πρωταγωνιστώντας δίπλα στον Έντι Μέρφι, στην αστυνομική και κεφάτη περιπέτεια «48 Ώρες», σε σκηνοθεσία του έμπειρου μάστορα Γουόλτερ Χιλ. Θα ακολουθήσει η εξόχως ενδιαφέρουσα και ιδιαιτέρως χορταστική περιπέτεια «Αποστολή στη Νικαράγουα», παίζοντας έναν φωτορεπόρτερ που μπαίνει στη φωτιά, έχοντας στο πλευρό του την Τζοάνα Κάσιντι και τον πάντα μαγνητικό Τζιν Χάκμαν.

Σκορσέζε, Στρέιζαντ και Σάραντον

Ξεπερνώντας εύκολα την αποτυχία του φιλόδοξου δράματος «Farewell to the King» του Τζον Μίλιους, γυρίζοντας το σίκουελ των «48 Ωρών», ενώ το 1990 θα πρωταγωνιστήσει και στο έξοχο αστυνομικό νεο-νουάρ του Σίντνεϊ Λιούμετ «Επικίνδυνες Ερωτήσεις, Θανάσιμες Απαντήσεις». Τον επόμενο χρόνο, όμως, θα παίξει σε τρεις τεράστιες καλλιτεχνικές και εμπορικές επιτυχίες, που θα σημαδέψουν και την καριέρα του. Ο Μάρτιν Σκορσέζε, θα τον καλέσει να παίξει δίπλα στον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, στο διάσημο πλέον θρίλερ «Ακρωτήρι του Φόβου», ενώ θα προλάβει να παίξει και στο θαυμάσιο αισθηματικό δράμα «Ο Πρίγκιπας της Παλίρροιας», δίπλα στην Μπάρμπαρα Στρέιζαντ, που υπέγραψε και τη σκηνοθεσία. Μάλιστα για την ερμηνεία του θα προταθεί για πρώτη φορά για το Όσκαρ Α ανδρικού ρόλου. Επίσης, την ίδια χρονιά θα παίξει και στο συγκινητικό δράμα «Λορέντζο», έχοντας στο πλευρό του την Σούζαν Σάραντον, που θα κάνει εκατομμύρια θεατές να κλάψουν.

Πρωτοσέλιδος τσακωμός

Το 1994, θα παίξει με συμπρωταγωνίστρια την, «καυτή» εκείνη την εποχή, Τζούλια Ρόμπερτς στην αισθηματική κομεντί «Πρωτοσέλιδος Έρωτας», με θέμα τα μπλεξίματα δυο δημοσιογράφων, που θα φέρουν όμως στην επιφάνεια και τον άγριο τσακωμό τους, λόγω της συμπεριφοράς του Νόλτε, ο οποίος θα παραδεχθεί ότι έκανε λάθος, αλλά θα καρφώσει και την «Pretty Woman» ως «παλιοχαρακτήρα» και προσθέτοντας μάλιστα, με νόημα, ότι αυτό ήταν γνωστό σε όλο το Χόλιγουντ.

Λεπτή Κόκκινη Γραμμή

Χωρίς να χάσει χρόνο, θα πρωταγωνιστήσει στο ιστορικό βιογραφικό φιλμ του Τζέιμς Άιβορι «Ο Τζέφερσον στο Παρίσι» και το 1996 στο σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ «Εντολή Εν Λευκό» του Λι Ταμαχόρι, έχοντας στο πλευρό του την Μέλανι Γκρίφιθ. Το 1997 θα πρωταγωνιστήσει στο αστυνομικό νουάρ «Η Θλίψη» και έναν χαρακτηριστικό ρόλο στο αριστουργηματικό φιλμ του περίφημου Τέρενς Μάλικ «Λεπτή Κόκκινη Γραμμή».

Κόντρα στο συμφέρον του

Το 1999 θα είναι ως ένα σημείο, καθοριστικό για την εξέλιξή του, καθώς θα χαλάσει τις σχέσεις του με τον Σκορσέζε, παίρνοντας τη γενναία απόφαση να μη χειροκροτήσει στην αν μη τι άλλο αμφιλεγόμενη βράβευση του Ελίας Καζάν από την Αμερικάνικη Ακαδημία, για την ντροπιαστική ενέργεια τού τελευταίου να καταδώσει συναδέλφους την εποχή του μακαρθισμού. Μάλιστα, ο δικός μας Κώστας Γαβράς, που είχε «καρφώσει» ο Καζάν είχε δηλώσει αρκετά πιο καυστικά ότι «αν του είχε απομείνει λίγη αξιοπρέπεια θα έπρεπε να απορρίψει το βραβείο». Ωστόσο, ο Σκορσέζε, που θαύμαζε το έργο του Καζάν, δεν συγχώρεσε ποτέ τον Νόλτε, τον οποίο ήθελε να χρησιμοποιήσει και σε επόμενες ταινίες του. Χρόνια μετά, ο Νόλτε θα δηλώσει ότι δεν μετάνοιωσε ποτέ για αυτή του την απόφαση, λέγοντας: «Yπάρχουν εκείνοι που το παίζουν καλοί και χειροκροτούν. Τους ξέρεις αυτούς τους τύπους - ο Σπίλμπεργκ, ο Τομ Χανκς - κάτι “καλά παιδιά” που δε θέλουν φασαρίες. Αλλά για τον Εντ Χάρις, για μένα και για μερικούς άλλους δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν υπήρχε περίπτωση να χειροκροτήσουμε...»

Ο Καλός Κλέφτης και ο καλύτερος Ρέντφορντ

Μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, ο Νικ Νόλτε, θα μετατοπιστεί κατά βάση σε δεύτερους ρόλους και εμφανίσεις γκεστ σταρ, αν και θα προλάβει να πρωταγωνιστήσει στο αξιοπρόσεκτο αστυνομικό φιλμ του Νιλ Τζόρνταν «Ο Καλός Κλέφτης». Επίσης, θα δανείσει την τραχιά βραχνή φωνή του σε αρκετά animation, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που θα κερδίσει τις εντυπώσεις αν και παίζοντας ρολάκια, όπως στα φιλμ «Ξενοδοχείο Ρουάντα», «Ταξίδι στην Αλαμπάμα» και «Ο Κανόνας της Σιωπής», στα τελευταία δύο δίπλα στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ.

Ατελείωτα μπλεξίματα

Ο Νόλτε, που θα παντρευτεί τρεις φορές και θα αποκτήσει δυο παιδιά, δεν θα χάσει ποτέ τη φήμη του «κακού παιδιού», καθώς από τα νιάτα του θα έχει μπλεξίματα με τον νόμο, τις καταχρήσεις και την αντισυμβατική του ζωή. Το 1961, θα καταδικαστεί γιατί πουλούσε πλαστές ταυτότητες, με ποινή φυλάκισης 45 ετών, αλλά με αναστολή! Θα συλληφθεί ουκ ολίγες φορές για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών ή κατανάλωσης αλκοόλ, το οποίο έκοβε κατά διαστήματα αλλά πάντα ξανακυλούσε. Πάντως, όπως υποστηρίζει, τα τελευταία χρόνια είναι «σχετικά καθαρός»…

Από μάρμαρο...

Ο Νικ Νόλτε, που τον επόμενο χρόνο πιθανότατα θα δούμε, σε έναν δεύτερο ρόλο, στο θρίλερ «Crime 101», πλέον δεν παρακολουθεί ταινίες ή πηγαίνει στο θέατρο, καθώς διοχετεύει το καλλιτεχνικό του πάθος στη μαρμαρογλυπτική, συνεχίζει να υπομένει τη ζωή στο Μαλιμπού και όπως υποστηρίζει η λέξη «απόσυρση» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό του, καθώς, όπως λέει, «αν δεν γνωρίζεις τι θες να κάνεις, απλώς ξεκινάς».

Πηγή: skai.gr

