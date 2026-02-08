Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έστειλε ένα σιωπηλό αλλά βαθιά συγκινητικό μήνυμα αγάπης προς τον αποξενωμένο γιο του, Μπρούκλιν, την ώρα που η οικογενειακή ένταση φαίνεται να κορυφώνεται.

Ο 50χρονος πρώην σταρ του ποδοσφαίρου και η σύζυγός του, Βικτόρια Μπέκαμ, φέρονται να είναι «καταρρακωμένοι» μετά την αιχμηρή, έξι σελίδων δήλωση που εξέδωσε ο πρωτότοκος γιος τους τον περασμένο μήνα, ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί, προς το παρόν, συμφιλίωση με την οικογένειά του.

Παρά τη στάση του 26χρονου Μπρούκλιν, πηγές από το περιβάλλον της οικογένειας τονίζουν πως οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές και ότι θα είναι πάντα ευπρόσδεκτος, εφόσον θελήσει να επιστρέψει.

Το συγκινητικό αφιέρωμα στα social media

Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στιγμιότυπα από την εντυπωσιακή συλλογή ποδοσφαιρικών παπουτσιών που έχει διατηρήσει από όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Ανάμεσα στα αρχειοθετημένα ζευγάρια, οι πιο παρατηρητικοί θαυμαστές εντόπισαν τα κεντημένα ονόματα των παιδιών του: Μπρούκλιν, Ρομέο, Κρουζ και Χάρπερ.

Το τατουάζ που «έσβησε»

Την ίδια ώρα, νέα δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μπρούκλιν Μπέκαμ κάλυψε ένα τατουάζ αφιερωμένο στον πατέρα του. Στο δεξί του χέρι υπήρχε η λέξη «dad» (μπαμπάς), ενώ από κάτω αναγραφόταν το μήνυμα «Love you Bust», το τρυφερό παρατσούκλι που του είχε δώσει ο Ντέιβιντ.

Σύμφωνα με πρόσφατες φωτογραφίες, το τατουάζ έχει πλέον καλυφθεί με ακαθόριστα σχήματα και ένα αστέρι, ενώ το ψευδώνυμο του πατέρα του έχει ξεθωριάσει αισθητά. Παρά τις εξελίξεις, η τελευταία κίνηση του Ντέιβιντ Μπέκαμ δείχνει πως, ακόμα και στη σιωπή, η αγάπη ενός πατέρα παραμένει ακλόνητη.

Πηγή: skai.gr

