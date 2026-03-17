Ροσαλία: Με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου η περιοδεία της (video)

Μία απρόσμενη καλλιτεχνική σύμπραξη έρχεται στο φως, φέρνοντας κοντά τον Δημήτρη Παπαϊωάννου και τη Ροσαλία, σε ένα project που ήδη συζητιέται έντονα στη διεθνή σκηνή. Η Ισπανίδα σταρ ξεκίνησε τη, Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026, από τη Λυών τη νέα της περιοδεία με τίτλο «Lux», σηματοδοτώντας την επιστροφή της στα live. Ανάμεσα στους θεατές βρέθηκε και ο διεθνώς αναγνωρισμένος Έλληνας καλλιτέχνης, ο οποίος δεν έδωσε απλώς το «παρών», αλλά είδε να παρουσιάζεται επί σκηνής και δική του δουλειά.

Μέσα από ανάρτησή του στο Instagram, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου αποκάλυψε πως υπογράφει τη σκηνοθεσία ενός μέρους της συναυλίας και συγκεκριμένα του τραγουδιού «La Perla», που κυκλοφόρησε το 2025. «Είναι μία σκηνή που δημιούργησα για εκείνη. Ανυπομονώ», έγραψε χαρακτηριστικά.

Στο βίντεο που ακολούθησε, η Ροσαλία εμφανίζεται περικυκλωμένη από χορευτές, με τη χορογραφία να εστιάζει σε χέρια και συγχρονισμένες κινήσεις, δημιουργώντας ένα έντονα εικαστικό αποτέλεσμα. Η σκηνή φέρει εμφανώς τη σφραγίδα του Παπαϊωάννου, ο οποίος είναι γνωστός για τη μινιμαλιστική, συμβολική του γραφή και τη χρήση του ανθρώπινου σώματος ως βασικού εκφραστικού μέσου. Η τραγουδίστρια ξεκινά με λευκή μπλούζα, την οποία αφαιρεί, αποκαλύπτοντας ένα πιο θεατρικό «look» με μακριά φούστα και μαύρα γάντια.

Η Ροσαλία, μία από τις πιο επιδραστικές καλλιτέχνιδες της σύγχρονης ποπ, έχει καταφέρει να ενώσει το φλαμένκο με την urban και experimental μουσική, αποκτώντας παγκόσμια απήχηση. Με βραβεία Grammy και πολυάριθμες διεθνείς συνεργασίες, θεωρείται από τις πιο καινοτόμες φωνές της γενιάς της.

Από την άλλη πλευρά, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου θεάτρου και χορού. Έγινε ευρύτερα γνωστός στο διεθνές κοινό ως δημιουργός της τελετής έναρξης και λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, ενώ η δουλειά του έχει παρουσιαστεί σε μερικές από τις μεγαλύτερες σκηνές του κόσμου, συνδυάζοντας εικαστικά, performance και έντονη σωματικότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή δεν είναι η πρώτη επαφή των δύο καλλιτεχνών. Τον Νοέμβριο του 2025 είχαν συναντηθεί στο East Wood και είχαν φωτογραφηθεί μαζί, με τον Παπαϊωάννου να γράφει τότε: «Φωνή στους ουρανούς / πόδια στη γη / μαγεμένος, αγαπητή Ροσαλία».

Πηγή: skai.gr

