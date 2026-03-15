Τρεις KiWi Γερμανοί συγγραφείς στην Ελλάδα

Με μια σοβαρή και ταυτόχρονα ανάλαφρη εκδήλωση γιόρτασε την περασμένη Κυριακή τα 75α του γενέθλια ο εκδοτικός οίκος της Κολωνίας Kiepenheuer & Witsch, ο συντομογραφούμενος και KiWi, ο οίκος του Joseph Roth και του Heinrich Böll. Η γιορτή των γενεθλίων εντάχθηκε στο ετήσιο φεστιβάλ λογοτεχνίας στην Κολωνία lit.COLOGNE, διάβασαν και συζήτησαν επτά συγγραφείς που έχουν εκδώσει στον KiWi βιβλία, τα οποία στην εποχή τους προκάλεσαν αίσθηση και άνοιξαν νέους δρόμους.



Ενδεικτικά αποσπάσματα, πικάντικες αναμνήσεις, καλαμπούρια στην κατάμεστη μεγαλοπρεπή αίθουσα των 900 θέσεων Flora, δίπλα στον ζωολογικό κήπο της πόλης. Το καλαμπούρι είναι κι ένα αναπόσπαστο στοιχείο της εκδοτικής παράδοσης του KiWi που τον διαφοροποιεί υποτίθεται από τον άλλο εμβληματικό λογοτεχνικό οίκο, τον βαρύ Suhrkamp.



Τρεις από τους συγγραφείς που πήραν μέρος είναι παρόντες και στην ελληνική βιβλιαγορά, έστω και με άλλα έργα απ’ αυτά που τους έφεραν στη μεγάλη σκηνή της Flora. Ο ελβετικής καταγωγής Christian Kracht θεωρείται εκπρόσωπος της λογοτεχνίας ποπ που εντάσσει στη λογοτεχνία όλα τα τσίτια και τα ρέλια της καθημερινότητας. Το έργο του Οι νεκροί (εκδ. Κ.Παπαδόπουλος, 2017) ξεκινά με μια σκηνή σεπούκου, γιαπωνέζικης αυτοχειρίας δηλαδή, που κινηματογραφείται και πρόκειται να σταλεί ως διαφημιστικό σποτ στο Βερολίνο. Το βιβλίο εκτυλίσσεται στην καμπή ανάμεσα στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης και το ναζιστικό καθεστώς. Περιγράφει τις προσπάθειες συνεργασίας των κινηματογραφικών εταιρειών Ιαπωνίας και Γερμανίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον αμερικανικό ανταγωνισμό και εξελίσσεται σε αλληγορία για την επέλαση του επερχόμενου κακού.

Όταν ο Γιόχαν φόρεσε στιβάνια

Ο Klaus Modick με το έργο του Μουσαφίρης στην Κρήτη (εκδ. Κέδρος, 2005) επιστρέφει στην εποχή της γερμανικής κατοχής στο νησί. Ο αρχαιολόγος Γιόχαν Μάρτενς διατάσσεται από τον ανθυπολοχαγό Φρίντριχ Χόλμπαχ να φωτογραφίσει τα αντίποινα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού. Κλονίζεται, αυτομολεί, εντάσσεται στο αντάρτικο κατά των συμπατριωτών του, ερωτεύεται την Ελένη. Δεκαετίες αργότερα ο γιος του Χόλμπαχ Λούκας πηγαίνει στην Κρήτη για να εξιχνιάσει το οικογενειακό μυστικό των φωτογραφιών που είχε κάψει ο πατέρας του στον κήπο, όταν αυτός ήταν ακόμη μικρό παιδί, και ερωτεύεται ποια, τη Μαρία, κόρη του Γιόχαν και της Ελένης. Το σκοτεινό μυστήριο θα διαλευκανθεί.



«Έχω γεννηθεί το 1951», μας είχε πει παλιότερα ο συγγραφέας «και ο πατέρας και ο θείος μου ήταν στρατιώτες στο μέτωπο κατά τον B’ Παγκόσμιο Πόλεμο, αν και όχι στην Κρήτη. Το ζήτημα όμως είναι ότι ολόκληρη αυτή η γενιά είχε την τάση να αποσιωπά ή και να εξιδανικεύει το παρελθόν. Μας διηγούνταν ρομαντικές περιπέτειες από τον πόλεμο, όχι όμως και για τα εγκλήματα σε βάρος των αμάχων. Από αυτή την άποψη το βιβλίο μου περιγράφει και την κατάσταση της γενιάς μου, της γενιάς των γιων των δραστών».

Ο τρόπος που αγαπούν οι millennials

Ο τρίτος και νεότερος συγγραφέας των γενεθλίων που έχει ίχνη στην Ελλάδα είναι ο Leif Randt. Το βιβλίο του Allegro Pastell (εκδ. Ελκυστής, 2022) είναι από τα πιο χαρακτηριστικά μυθιστορήματα αγάπης των millennials, εξάλλου ο συγγραφέας γεννήθηκε το 1983. Είναι το love story της νεαρής συγγραφέως Τάνιας και του σχεδιαστή ιστοσελίδων Τζερόμ, εννοείται διαρκώς με τη διαμεσολάβηση του διαδικτύου, του κινητού, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.



Μια αγάπη που εκτυλίσσεται σε εστιατόρια, μπαρ και κλαμπ υπό τους ήχους μουσικής, ένα ζευγάρι που δεν πλάθει το δικό του κοινό σύμπαν, αλλά είναι κατ’ αρχήν ευτυχισμένο με τα δυο τους σύμπαντα αγκυροβολημένα κολλητά το ένα δίπλα στο άλλο. Τον Απρίλιο βγαίνει στις αίθουσες η κινηματογραφική μεταφορά του Allegro Pastell, στις 9 Μαΐου ο συγγραφέας παρουσιάζεται στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου της Θεσσαλονίκης, προσκεκλημένος από το Ινστιτούτο Γκαίτε.

Πηγή: Deutsche Welle

