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Αριάνα Γκράντε: Κάνει διάλειμμα από τη δημοσιότητα και αποχωρεί από το West End

Η τραγουδίστρια δεν θα συμμετάσχει τελικά στο μιούζικαλ «Sunday in the Park with George». Η κριτική για την εμφάνισή της

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Αριάνα Γκράντε

Η Αριάνα Γκράντε σχεδιάζει να κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της, έχοντας βρεθεί τους τελευταίους μήνες αντιμέτωπη με συνεχή σχόλια και έντονη κριτική για την εξωτερική της εμφάνιση.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Λονδίνο την 1η Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημοσιότητα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που απαιτούν έντονη δημόσια παρουσία.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, η Γκράντε αποχώρησε από την προγραμματισμένη θεατρική παραγωγή του «Sunday in the Park with George», στην οποία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι.

Αριάνα Γκράντε

«Χρειάζεται ένα διάλειμμα που της αξίζει»

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία με τον καλύτερο τρόπο, παραμένοντας υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που της αξίζει από τη δουλειά και τις εμφανίσεις ενώπιον του κοινού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη δημόσια κριτική», ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Πηγή από το περιβάλλον της σημείωσε, παράλληλα, ότι το πρόγραμμα της περιοδείας είναι εξαιρετικά απαιτητικό, καθώς περιλαμβάνει έντονη σωματική δραστηριότητα και παραστάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Η κριτική για την εμφάνισή της

Η εξωτερική εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Petal».

Μεγάλο μέρος της διαδικτυακής συζήτησης επικεντρώθηκε περισσότερο στο σώμα και το βάρος της τραγουδίστριας παρά στο μήνυμα του βίντεο. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, ενώ άλλοι τόνισαν ότι τα δημόσια σχόλια για το σώμα της είναι ακατάλληλα και επιβαρυντικά. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι υγιής και έχει ζητήσει από το κοινό να σταματήσει να σχολιάζει την εμφάνισή της.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Αριάνα Γκράντε
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