Αριάνα Γκράντε: Κάνει διάλειμμα από τη δημοσιότητα και αποχωρεί από το West End

Η Αριάνα Γκράντε σχεδιάζει να κάνει ένα διάλειμμα από τις δημόσιες εμφανίσεις μετά την ολοκλήρωση της περιοδείας της, έχοντας βρεθεί τους τελευταίους μήνες αντιμέτωπη με συνεχή σχόλια και έντονη κριτική για την εξωτερική της εμφάνιση.

Η 33χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός βρίσκεται αυτή την περίοδο σε περιοδεία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο Λονδίνο την 1η Σεπτεμβρίου. Αμέσως μετά σκοπεύει να απομακρυνθεί για ένα διάστημα από τη δημοσιότητα και τις επαγγελματικές υποχρεώσεις που απαιτούν έντονη δημόσια παρουσία.

Στο πλαίσιο αυτής της απόφασης, η Γκράντε αποχώρησε από την προγραμματισμένη θεατρική παραγωγή του «Sunday in the Park with George», στην οποία επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει μαζί με τον συμπρωταγωνιστή της στο «Wicked», Τζόναθαν Μπέιλι.

«Χρειάζεται ένα διάλειμμα που της αξίζει»

«Ανυπομονεί να ολοκληρώσει την περιοδεία με τον καλύτερο τρόπο, παραμένοντας υγιής και ευτυχισμένη, και στη συνέχεια να κάνει ένα διάλειμμα που της αξίζει από τη δουλειά και τις εμφανίσεις ενώπιον του κοινού, οι οποίες έχουν οδηγήσει σε αδιάκοπη δημόσια κριτική», ανέφερε ο εκπρόσωπός της.

Πηγή από το περιβάλλον της σημείωσε, παράλληλα, ότι το πρόγραμμα της περιοδείας είναι εξαιρετικά απαιτητικό, καθώς περιλαμβάνει έντονη σωματική δραστηριότητα και παραστάσεις υψηλών απαιτήσεων.

Η κριτική για την εμφάνισή της

Η εξωτερική εμφάνιση της Αριάνα Γκράντε έχει αποτελέσει αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης τους τελευταίους μήνες, ιδιαίτερα μετά την κυκλοφορία του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Petal».

Ariana Grande "will be taking a step back from visibility" after her appearances led to "endless, ongoing public scrutiny", a representative for the singer told People magazine. Read more: https://t.co/sz16Z6kYN0 pic.twitter.com/4ka9dQkg9W — BBC News (World) (@BBCWorld) August 3, 2026

Μεγάλο μέρος της διαδικτυακής συζήτησης επικεντρώθηκε περισσότερο στο σώμα και το βάρος της τραγουδίστριας παρά στο μήνυμα του βίντεο. Ορισμένοι χρήστες εξέφρασαν ανησυχία για την υγεία της, ενώ άλλοι τόνισαν ότι τα δημόσια σχόλια για το σώμα της είναι ακατάλληλα και επιβαρυντικά. Η ίδια έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι είναι υγιής και έχει ζητήσει από το κοινό να σταματήσει να σχολιάζει την εμφάνισή της.

Πηγή: skai.gr

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