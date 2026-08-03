Υπό έλεγχο έχει τεθεί, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε γεωργική έκταση, στην περιοχή Πετροχώρι, του Δήμου Πύλου - Νέστορος, στη Μεσσηνία.

Στο σημείο επεχείρησαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και οκτώ οχήματα, ενώ από αέρος πραγματοποίησαν ρίψεις νερού δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα.

Στην περιοχή παραμένουν πυροσβεστικές δυνάμεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα ενδεχόμενες αναζωπυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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