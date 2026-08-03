Με 180 κιλά εκρηκτικών η Ρουμανία ανατίναξε βράχο στον Δούναβη για να σωθεί ο πυρηνικός σταθμός του Τσερναβόντα - Δείτε βίντεο

Ο ρουμανικός στρατός ανατίναξε τον βραχώδη σχηματισμό Pârjoaia Rock στον Δούναβη, προκειμένου να εκτρέψει μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς τον πυρηνικό σταθμό Τσερναβόντα. Η παρατεταμένη ξηρασία έχει προκαλέσει σημαντική πτώση της στάθμης του ποταμού, ασκώντας πίεση στο σύστημα ψύξης του σταθμού.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Adevărul, για την επιχείρηση χρησιμοποιήθηκαν 180 κιλά εκρηκτικών, προκειμένου να απομακρυνθεί ένας μεγάλος βράχος που περιόριζε τη ροή του νερού στον Δούναβη.

💥 Romania blows up a rock to save a nuclear power plant from shutting down



The military detonated Pârjoaia Rock in the Danube to redirect more water toward the Cernavodă Nuclear Power Plant. Severe drought has caused river levels to fall rapidly, putting pressure on the plant’s… https://t.co/8VO9D8rxQN pic.twitter.com/V49LmcHlfM — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

Ο υπηρεσιακός υπουργός Άμυνας της Ρουμανίας, Ράντου Μιρούτσα, χαρακτήρισε την επιχείρηση επιτυχημένη, τονίζοντας ότι θα συμβάλλει τόσο στην επαρκή ψύξη του πυρηνικού σταθμού του Τσερναβόντα όσο και στη βελτίωση της ναυσιπλοΐας στον ποταμό.

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών που συνεχίζονται, ο πυρηνικός σταθμός ενδέχεται να χρειαστεί να αναστέλλει προσωρινά τη λειτουργία του κάποια στιγμή. Όπως σημείωσε, όμως, κάθε επιπλέον ημέρα λειτουργίας του σταθμού έχει μεγαλύτερη αξία από το κόστος της επιχείρησης με τα εκρηκτικά.

Στη Ρουμανία, η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τον Αύγουστο, καθώς η εξαιρετικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη επηρέασε τη λειτουργία του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα.

Ένας από τους δύο αντιδραστήρες τέθηκε εκτός λειτουργίας, ενώ οι αρχές επιχειρούν να εξασφαλίσουν επαρκή ποσότητα νερού ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί ο δεύτερος. Παράλληλα, το Βουκουρέστι βρίσκεται σε επαφές με γειτονικές χώρες για πιθανές εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες αιχμής.

Η Ρουμανία είχε ήδη καταγράψει από τα μέσα Ιουλίου τη χαμηλότερη στάθμη του Δούναβη από το 1996, με τη ροή του ποταμού να υποχωρεί στα 1.700 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, έναντι μέσου όρου περίπου 4.700 κυβικών μέτρων για την εποχή.





Πηγή: skai.gr

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