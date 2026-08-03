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Conference League: Με τον ηττημένο του Χράντσεκ Κράλοβε-Μπεσίκτας ο Παναθηναϊκός στα playoffs

Ο Παναθηναϊκός έμαθε το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του playoffs του Conference League, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο

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Παίκτες Παναθηναϊκού

Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του playoffs του Conference League, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο, έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντσεκ Κράλοβε-Μπεσίκτας στο τελευταίο βήμα πριν τη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι πρώτες αναμετρήσεις των playoffs του Conference League θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 27 Αυγούστου, με την πρώτη να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είτε στην Τσεχία, είτε στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός Conference League ποδόσφαιρο
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