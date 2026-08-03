Το ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλός του playoffs του Conference League, εφόσον καταφέρει να αποκλείσει την ΤΣΣΚΑ 1948 στον 3ο προκριματικό γύρο, έμαθε ο Παναθηναϊκός.

Το «τριφύλλι» θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντσεκ Κράλοβε-Μπεσίκτας στο τελευταίο βήμα πριν τη League Phase της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι πρώτες αναμετρήσεις των playoffs του Conference League θα πραγματοποιηθούν στις 20 και 27 Αυγούστου, με την πρώτη να διεξάγεται στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είτε στην Τσεχία, είτε στην Τουρκία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.