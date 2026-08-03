Γνωστό έγινε το ζευγάρι και του ΠΑΟΚ, στην περίπτωση που αποκλειστεί στον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League και συνεχίσει στα Playoffs του Conference League.

Στο σενάριο λοιπόν του… ευρωπαϊκού «υποβιβασμού» του «δικεφάλου του βορρά», θα κληθεί να αντιμετωπίσει τον νικητή του Μπραν-Απόλλων Λεμεσού.

Με το πρώτο παιχνίδι να είναι προγραμματισμένο για τις 20 Αυγούστου στην Τούμπα και η ρεβάνς μία εβδομάδα αργότερα στην έδρα του αντιπάλου.

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