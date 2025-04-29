Ο Χιου Γκραντ κάνει εκστρατεία κατά των φορητών υπολογιστών στα σχολεία, δηλώνοντας ότι «είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται».

Ο Άγγλος ηθοποιός, σύμφωνα με την Telegraph, ο οποίος έχει πέντε παιδιά - εθεάθη να μιλάει στο σχολείο Knightsbridge του Λονδίνου σε εκδήλωση την περασμένη εβδομάδα της Close Screens Open Minds, ομάδας υπεράσπισης που συνιδρύθηκε από την ηθοποιό Σόφι Γουίνκλμαν.

«Η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι ήταν όταν το σχολείο άρχισε να λέει, με κάποια αυτάρεσκη διάθεση, ότι δίνουμε σε κάθε παιδί ένα Chromebook» φέρεται να είπε ο Γκραντ στην ομιλία του. «Και κάνουν πολλά μαθήματα στο Chromebook τους και κάνουν όλες τις εργασίες τους στο Chromebook τους και απλά θεωρείς ότι αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που χρειάζονται και το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε εμείς».

Ο Γκραντ είναι παντρεμένος με την Άννα Ελίζαμπετ Έμπερσταϊν και έχουν τρία παιδιά. Ο ηθοποιός έχει έναν γιο και μια κόρη από προηγούμενες σχέσεις.

Ο Χιου Γκραντ φέρεται να συστήθηκε στο πλήθος ως «ένας ακόμη θυμωμένος γονέας που δίνει την αιώνια, εξαντλητική και καταθλιπτική μάχη με τα παιδιά που θέλουν μόνο να βρίσκονται μπροστά σε μια οθόνη».

Ο ηθοποιός εμφανίστηκε δίπλα στον Αμερικανό ψυχολόγο δρ. Τζόναθαν Χάιντ – συγγραφέα του βιβλίου του 2024 «Η Γενιά του Άγχους» – ο οποίος διεξάγει εκστρατεία για την απαλλαγή των σχολείων από τηλέφωνα, την απαγόρευση της πρόσβασης σε smartphones για άτομα κάτω των 14 ετών και την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε άτομα κάτω των 16 ετών.

Η ομάδα έγραψε στο Instagram ότι θα αναρτήσει την πρόσφατη ομιλία του Γκραντ «μόλις είναι έτοιμη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.