Ο Ουίλιαμ και η Κέιτ επέστρεψαν στη Σκωτία για την επέτειο γάμου τους

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η σύζυγός του Κέιτ επισκέφθηκαν ένα γραφικό νησί στη Σκωτία σήμερα για να γιορτάσουν την 14η επέτειο του γάμου τους και να πραγματοποιήσουν το σημαντικότερο έως τώρα κοινό ταξίδι τους για φέτος.

Ο Ουίλιαμ, ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου, παντρεύτηκε την Κέιτ Μίντλετον την 29η Απριλίου του 2011, στο Αββαείο του Ουεστμίνστερ, σε μια τελετή που παρακολούθησαν εκατομμύρια άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο.

Είχαν γνωριστεί δέκα χρόνια νωρίτερα, όταν ήταν και οι δύο φοιτητές και σπούδαζαν στο πανεπιστήμιο St Andrews στις ανατολικές ακτές της Σκωτίας.

Αντί να εορτάσουν την επέτειό τους στην Αγγλία, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας, ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια στον κόσμο, επέστρεψαν στη Σκωτία για μια διήμερη επίσκεψη στις νήσους Μαλ και Αϊόνα, που ανήκουν στο νησιωτικό σύμπλεγμα των Εβρίδων, στις δυτικές ακτές.

Ξεκίνησαν το ταξίδι τους από την πόλη Τόμπερμορι, γνωστή για τα πολύχρωμα σπίτια της με θέα του λιμάνι. Έδειχναν χαλαροί και χαμογελούσαν πλατιά, ενώ χαιρετούσαν ένα πλήθος περαστικών που ήθελε να τους ευχηθεί, υπό τους ήχους μιας γκάιντας.

Επισκέφθηκαν ένα κοινοτικό κέντρο προτού καταλήξουν σε μια αγορά με χειροποίητα προϊόντα, όπου συνομίλησαν με υπαίθριους πωλητές και έβγαλαν φωτογραφίες με ντόπιους.

Με αναρτήσεις του στο Χ, το ζευγάρι μοιράστηκε φωτογραφίες στις οποίες χαιρετούσε πολίτες, μεταξύ άλλων παραγωγούς σε μια τοπική αγορά και τους ευχαρίστησε για τη «θερμή υποδοχή και ένα τέλειο απόγευμα που πέρασαν στο Τόμπερμορι».

Ανέφεραν επίσης πως είναι υπερήφανοι που θα στηρίξουν την ανακαίνιση του Aros Hall, μιας αίθουσας εκδηλώσεων στην περιοχή.

Βρετανικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως μετά τις επίσημες υποχρεώσεις τους, θα περάσουν την επέτειό τους σε ένα μικρό, απομονωμένο εξοχικό σπίτι στο Μαλ.

Το ταξίδι αποτελεί μια σπάνια κοινή δημόσια εξόρμηση για το ζευγάρι, που έχει αποκτήσει τρία παιδιά, τον 11χρονο Τζορτζ, την 9χρονη Σάρλοτ και τον 7χρονο Λούις, από τότε που η Κέιτ υποβλήθηκε σε προληπτική χημειοθεραπεία για την αντιμετώπιση ενός καρκίνου, ο οποίος βρίσκεται πλέον σε ύφεση.

«Η Σκωτία είναι απίστευτα σημαντική για εμένα και θα έχει πάντα μια ειδική θέση στην καρδιά μου», δήλωνε ο Ουίλιαμ το 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

