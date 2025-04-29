Brad Pitt: Δεν θα παντρευτεί με την Ines De Ramon - Το δις εξαμαρτείν ουκ ανδρός σοφού…

Έχει ως γνωστόν μιμηθεί την εμφάνιση των φιλενάδων του στο παρελθόν, ακολουθώντας τόσο τη μόδα όσο και το στυλ των μαλλιών τους. Αλλά ο Brad Pitt, 61 ετών, φαίνεται να έχει «σπάσει» το καλούπι με την τωρινή του σύντροφο, Ines De Ramon, με την οποία βγαίνει από τα τέλη του 2022.

Ενώ ο χολιγουντιανός σταρ έχει στο παρελθόν γίνει «ένα» με τις συντρόφους του, συμπεριλαμβανομένης της Gwyneth Paltrow -αθλητικά ασορτί ξανθά κομμένα μαλλιά με την ηθοποιό στο αποκορύφωμα του ειδυλλίου τους-, δεν θα μπορούσε να ειπωθεί το ίδιο για την τωρινή του φίλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλά διεθνή μέσα αναφέρουν ότι ο διάσημος ηθοποιός του «Fight Club» δεν θα ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με την Ines. Για ποιο λόγο θα αναρωτιούνται πολλοί… Αν και υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το μέλλον τους, φαίνεται ότι το στυλ τους έχει ακολουθήσει.

Πιο συγκεκριμένα, όταν το ζευγάρι έκανε επίσημα το ντεμπούτο του στο κόκκινο χαλί στην πρεμιέρα του «Wolfs» κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, τον Σεπτέμβριο του 2024, όλα τα μέσα περίμεναν αυτή τη στιγμή. Τζίφος…

Ενώ η μεγάλη τους στιγμή θα ήταν η τέλεια ευκαιρία να φορέσουν ασορτί σύνολα για να τονίσουν πόσο ερωτευμένοι και ενωμένοι είναι, αντ' αυτού επέλεξαν διαφορετικές εμφανίσεις, με τον Πιτ να φοράει ένα μαύρο σύνολο, ενώ η Ines εντυπωσίασε με ένα λευκό φόρεμα.



Αν και δεν υπάρχει τίποτα κακό στο να μην ταιριάζεις στιλιστικά με τον ή τη σύντροφό σου, το διαφορετικό στυλ του Brad και της Ines αναδεικνύει περαιτέρω την προφανή αγάπη του Brad στο παρελθόν να «μεταμορφώνεται». Από την Angelina Jolie μέχρι την Jennifer Aniston και την Juliette Lewis, ο Brad έχει ερωτευτεί μερικές από τις μεγαλύτερες πρωταγωνίστριες του Hollywood.

Στο παρελθόν, οι θαυμαστές έχουν εντοπίσει μια αξιοσημείωτη ομοιότητα μεταξύ του Brad και της πρώην φίλης του, Gwyneth Paltrow, με τους ίδιους να επιδεικνύουν τα ίδια ξανθά μαλλιά τους.

Η Αντζελίνα Τζολί υπήρξε αναμφίβολα ο έρωτας της ζωής του. Γνωρίστηκαν και ερωτεύτηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Mr & Mrs Smith». Παντρεύτηκαν το 2014 και μετά από 12 χρόνια κοινής πορείας και έξι παιδιά χώρισαν οριστικά το 2016.

Βέβαια, η σχέση αυτή έχει περάσει από σαράντα κύματα. Στο παρασκήνιο παραμένουν μια πικρή διαμάχη για την επιμέλεια των έξι παιδιών τους, ενώ είναι σε εξέλιξη η δικαστική τους διένεξη για την ιδιοκτησία του γαλλικού οινοποιείου, Chateau Miraval.

Παρόλα αυτά, η Ines De Ramon έχει φέρει «φως» στη ζωή του ηθοποιού και έχει εντυπωσιάσει τους φίλους του που εξακολουθούν να ελπίζουν ότι το ζευγάρι θα παντρευτεί.

