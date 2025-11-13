Ρίτσαρντ Γκιρ: Ευτυχισμένος στην Ισπανία, αλλά πάντα με τη Νέα Υόρκη στην καρδιά του

Ο Ρίτσαρντ Γκιρ μίλησε για τη ζωή του στην Ισπανία με τη σύζυγό του, Αλεχάντρα Σίλβα. Πιο συγκεκριμένα, ο 76χρονος ηθοποιός αποκάλυψε στο «People» τα καλύτερα στοιχεία της νέας του ζωής, ενώ αναφέρθηκε και σε όσα πράγματα του λείπουν από τη Νέα Υόρκη.

«Η σύζυγός μου είναι πολύ ευτυχισμένη στην Ισπανία και αυτό είναι το καλύτερο», είπε ο ηθοποιός, προσθέτοντας: «Έχει υπέροχη οικογένεια και υπέροχους φίλους.

Η ισπανική κουλτούρα έχει μια πολύ ‘’ανοιχτή χαρά’’», συνέχισε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι οι Ισπανοί είναι «πολύ ζεστοί και ανοιχτοί άνθρωποι και πολύ λιγότερο αγχωμένοι από ότι εδώ, στις ΗΠΑ».

Ο σταρ της ταινίας «Pretty Woman» συνέχισε σημειώνοντας ότι αγαπά επίσης την ισπανική κουζίνα και κουλτούρα: «Είναι ένα πολύ χαρούμενο μέρος. Όπως οι Ιταλοί. Εννοώ, όταν είσαι στην Ιταλία, όταν είσαι στην Ισπανία, έχεις να κάνεις με λατινικές κουλτούρες που απλά αντιλαμβάνονται τη ζωή με διαφορετικό τρόπο από εμάς εδώ».

Όσο για το τι του λείπει από τη Νέα Υόρκη, ο ηθοποιός ήταν ιδιαίτερα ειλικρινής: «Η ενέργεια της πόλης». Τον Ιανουάριο, ο ηθοποιός μίλησε στο ισπανικό «Elle» για τη μετεγκατάστασή του, λέγοντας ότι βρήκε νέα «ικανοποίηση» από τότε που μετακόμισε στην Ευρώπη με την 41χρονη σύζυγό του και τα παιδιά τους. «Μας βλέπετε στην καλύτερη φάση μας. Είμαστε πιο ευτυχισμένοι από ποτέ. Η Αλεχάντρα, επειδή είναι στο σπίτι της, και εγώ, επειδή αν είναι ευτυχισμένη, είμαι ευτυχισμένος».

Ο ηθοποιός της ταινίας «The Agency», ο οποίος γνώρισε τη Σίλβα στην Ιταλία το 2014, μοιράστηκε επίσης ότι το κοινό ενδιαφέρον του και της συζύγου του για περιβαλλοντικά έργα τους ενώνει. «Όλοι μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε αυτό το αίσθημα του εγώ, του εαυτού. Και τότε συμβαίνει η πραγματική αλλαγή», εξήγησε για το έργο τους, το οποίο περιλαμβάνει τη συνεργασία στο πρόγραμμα «Sierra a Mar« στο Μεξικό.

«Η σύζυγός μου ξεχωρίζει για την ανοιχτόμυαλη στάση της και την ειλικρινή ευγνωμοσύνη της», πρόσθεσε. «Έτσι, η σύνδεση με αυτό, όποιος και αν είναι ο τρόπος που το κάνεις, είτε το θεωρείς πνεύμα, είτε θρησκεία, αγάπη, είτε συμπόνια... είναι άπειρη. Έχουμε τις ίδιες αξίες, βλέπουμε τον κόσμο με τον ίδιο τρόπο και από την πρώτη στιγμή νιώσαμε σαν να γνωριζόμασταν από καιρό. Και αυτό συμβαίνει μόνο μία φορά, αν συμβεί... Μας ένωσε το κάρμα των προηγούμενων ζωών μας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.