Πώς θα μετατρέψουμε τον καβγά σε ευκαιρία για να βελτιώσουμε τη σχέση μας

Αν και οι συγκρούσεις μέσα σε μια σχέση είναι αναπόφευκτες, μεγάλο ρόλο παίζει το πώς θα συγκρουστούμε και τι σημάδι θα αφήσει στη σχέση ο κάθε καβγάς.

Όπως εξήγησε μιλώντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη η Οικογενειακή και Εκπαιδευτική Ψυχολόγος, Άντζελα Τερζή, πάνω στον καβγά πολλές φορές κάνουμε επίθεση στον άλλο ρίχνοντάς του το φταίξιμο, χωρίς να εξηγήσουμε καθόλου πώς αισθανόμαστε εμείς.

Σημείωσε ότι οι συγκρούσεις σε ένα ζευγάρι γίνονται σε δύο επίπεδα: αυτό του περιεχομένου και αυτό της σχέσης. «Στο επίπεδο του περιεχομένου μπορεί να είναι αυτό που με ενόχλησε εκείνη τη στιγμή, αυτό που έγινε και με έχει πληγώσει. Στο επίπεδο της σχέσης είναι αυτό που λέμε στον άλλο ότι έπρεπε να ξέρεις τι έχω. Είναι ακριβώς αυτό το επίπεδο, η σχέση» ανέφερε.

Η κ. Τερζή επισήμανε ως πολύ σημαντικό το κομμάτι της αυτορρύθμισης την ώρα του καβγά: «Αυτό σημαίνει να μπορώ να ρυθμίσω το θυμό μου και να μην αρχίσω ξαφνικά να κάνω μια έκρηξη που ο άλλος δεν μπορεί να την αντιμετωπίσει και να τη διαχειριστεί. Γι' αυτό και είναι σημαντικό κάποιες φορές να πάρουμε και λίγο τον χρόνο να αποσυρθούμε, αλλά πάντα να γίνει με την υπόσχεση ότι θα επανέλθουμε. Όχι ότι φεύγω και δεν θα το ξανασυζητήσουμε. [...] Θέλω δυο ώρες να ηρεμήσω και θα επιστρέψω. Θα το συζητήσουμε πιο ήρεμα».

Στο σχόλιο ότι πριν από τον καβγά, φαίνεται ότι το ζευγάρι οδεύει προς σύγκρουση, η κ. Τερζή ανέφερε ότι σαφώς ένα επικριτικό βλέμμα, η στάση του σώματος, οι χαρακτηρισμοί που θα ακουστούν εκείνη τη στιγμή, ακόμα και το να αποφύγεις να κοιτάξεις τον άλλο στα μάτια επί της ουσίας είναι όλα δείγματα ότι δεν πάει καλά το πράγμα και θα ακολουθήσει σύγκρουση.

Πολύ συχνά ο ένας καβγάς μπορεί να φέρει και δεύτερο και τελικά το ζευγάρι να αρχίσει να αποστασιοποιείται, αν δεν γίνει μια ουσιώδης συζήτηση σχετικά με τα αίτια που φέρνουν τη σύγκρουση.

Από την άλλη, όπως είπε η κ. Τερζή, η σύγκρουση μπορεί να γίνει η ευκαιρία για σύνδεση και όχι για απομάκρυνση. «Είναι ένα σημείο που αξίζει να έρθουμε και οι δύο, να δώσουμε και να πάρουμε και οι δύο και να μεγαλώσει η σχέση, να ανθίσει, να πάμε ένα βήμα παραπέρα».

Σε ερώτηση αν μιμούμαστε τον τρόπο με τον οποίο συγκρούονταν οι γονείς μας, απάντησε ότι αυτό γίνεται επειδή έχουμε τα πρότυπα που μάθαμε από τους γονείς μας. «Πρέπει να τα ξεμάθουμε. Δεν είναι λειτουργικό» ανέφερε.

Σχολίασε, τέλος, ότι με τη ψυχοθεραπεία μπορούμε να υπερβούμε αυτά τα κομμάτια, γιατί δεν είναι πάντα λειτουργικά τα μοτίβα που έχουμε μάθει.

Πηγή: skai.gr

