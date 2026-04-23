Ρίτα Γουίλσον: Μίλησε για την κρυφή οικογένεια του πατέρα της

Σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση προχώρησε η Ρίτα Γουίλσον, μιλώντας για ένα οικογενειακό μυστικό που ήρθε στο φως πριν από μερικά χρόνια και εξακολουθεί να τη στοιχειώνει μέχρι σήμερα.

Η ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένη στο podcast «How to Fail With Elizabeth Day», όπου αναφέρθηκε στην εμπειρία της από τη συμμετοχή της, το 2012, στην εκπομπή «Who Do You Think You Are?», η οποία ερευνά το γενεαλογικό δέντρο διάσημων προσώπων. Όπως αποκάλυψε, κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψε μια άγνωστη μέχρι τότε πτυχή της ζωής του πατέρα της, Hassan Halilov Ibrahimoff.

«Όσα ανακαλύψαμε για τον πατέρα μου ήταν τόσο απρόσμενα και συγκλονιστικά, που η εκπομπή επικεντρώθηκε, σχεδόν, αποκλειστικά στην ιστορία του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως, πριν μεταναστεύσει στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1949, ο πατέρας της είχε ήδη δημιουργήσει οικογένεια στη Βουλγαρία. Είχε παντρευτεί μια γυναίκα με το όνομα Άλις, η οποία, δυστυχώς, πέθανε κατά τη διάρκεια της γέννας. Το παιδί τους, ένα αγοράκι με το όνομα Εμίλ, γεννημένο στις 26 Δεκεμβρίου, δεν έζησε για πολύ, καθώς πέθανε λίγους μήνες αργότερα από λοίμωξη.

Η διπλή αυτή τραγωδία φαίνεται πως σημάδεψε βαθιά τον πατέρα της, ο οποίος στη συνέχεια άφησε πίσω του το παρελθόν και ξεκίνησε μια νέα ζωή στην Αμερική. Εκεί παντρεύτηκε την Ντόροθι Γουίλσον, με την οποία απέκτησε τη Ρίτα και τα αδέλφια της.

Η ίδια παραδέχεται ότι η αποκάλυψη αυτή την επηρέασε έντονα: «Δεν μπορώ ακόμη να το ξεπεράσω. Με πονάει που δεν μας μίλησε ποτέ γι’ αυτό. Μακάρι να είχα την ευκαιρία να τον ρωτήσω, να καταλάβω τι ένιωθε και πώς το διαχειρίστηκε».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Γουίλσον εξήγησε ότι προσπαθεί να δει την ιστορία με περισσότερη κατανόηση: «Όταν σκέφτομαι τι πέρασε, μπορώ να φανταστώ πόσο βαρύ ήταν για εκείνον. Ίσως γι’ αυτό επέλεξε τη σιωπή. Αλλά για εμάς, τα παιδιά του, είναι κάτι που αφήνει ερωτήματα».

Rita Wilson reveals 'shocking' moment she found out her father had a secret second family — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 23, 2026

Ιδιαίτερη εντύπωση της έκανε και μια συγκυρία που, όπως λέει, της προκαλεί ανατριχίλα μέχρι σήμερα: τόσο η ανιψιά της όσο και ο μικρότερος γιος της γεννήθηκαν την ίδια ημερομηνία με τον χαμένο γιο του πατέρα της. «Είναι από αυτά τα περίεργα παιχνίδια της ζωής που σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν όλα συνδέονται με κάποιον τρόπο», σχολίασε.

Η Ρίτα Γουίλσον, που έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για την ελληνική της καταγωγή και τη στενή σχέση της με την οικογένειά της, τονίζει ότι τέτοιες αποκαλύψεις αλλάζουν τον τρόπο που βλέπει κανείς την ταυτότητά του. «Η ιστορία της οικογένειας είναι κομμάτι του ποιοι είμαστε. Ακόμα κι αν την ανακαλύπτεις αργά, σε επηρεάζει βαθιά», είπε.

Πηγή: skai.gr

