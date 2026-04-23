Ο Ράσελ Μπραντ προκάλεσε νέο κύμα αντιδράσεων μετά από δηλώσεις του για το παρελθόν του. Ο καλλιτέχνης έκανε μια αποκάλυψη-σοκ, αναφέροντας ότι είχε σεξουαλική επαφή με 16χρονη όταν ήταν 30 ετών.

Disgusting🤮,Russell Brand says he slept with a 16-year-old when he was 30. Justifying this by saying where he’s from in Europe/ Uk the Age of consent is 16.😬 https://t.co/vcL4BJMGtN

April 22, 2026

Ο 50χρονος ηθοποιός, γνωστός από ταινίες όπως «Forgetting Sarah Marshall» και «Get Him to the Greek», μίλησε για το περιστατικό στην εκπομπή «The Megyn Kelly Show», επισημαίνοντας ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο και γενικότερα στην Ευρώπη η ηλικία συναίνεσης είναι τα 16, αλλά αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα πως η δική του θέση ως διάσημος δημιουργούσε μια σαφή ανισορροπία δύναμης.

Όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο ήταν «ένας διαφορετικός και ανώριμος άνθρωπος», ενώ παραδέχτηκε ότι η συμπεριφορά του ήταν εγωιστική και δεν λάμβανε υπόψη τις επιπτώσεις στους άλλους.

Οι δηλώσεις αυτές έρχονται σε μια περίοδο που ο Μπραντ βρίσκεται αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Από το 2023, τέσσερις γυναίκες τον έχουν κατηγορήσει για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και συναισθηματική κακοποίηση για περιστατικά που έλαβαν χώρα μεταξύ 1999 και 2005. Επίσης, υπάρχει και επιπλέον καταγγελία από ηθοποιό που υποστηρίζει ότι δέχθηκε επίθεση στα γυρίσματα της ταινίας «Arthur». Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι όλες οι σχέσεις του ήταν συναινετικές και ότι υπήρξε πάντα ειλικρινής για τον τρόπο ζωής του.

Τον Μάιο του 2025 δήλωσε αθώος για κατηγορίες που περιλαμβάνουν βιασμό, άσεμνη επίθεση και σεξουαλική κακοποίηση, ενώ στη συνέχεια προστέθηκαν νέες κατηγορίες για τις οποίες επίσης δήλωσε αθώος. Η δίκη του, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για τον Ιούνιο, αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για τις 12 Οκτωβρίου. Ο Μπραντ έχει δηλώσει ότι οι υποθέσεις αυτές αφορούν μια περίοδο όπου βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, με έντονη παρουσία στα μέσα ενημέρωσης και στον χώρο του θεάματος.

Στο παρελθόν, ο Ράσελ Μπραντ έχει μιλήσει ανοιχτά για τους εθισμούς του και την έντονη προσωπική του ζωή, η οποία περιλάμβανε υπερβολές και αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Τα τελευταία χρόνια επιχειρεί να παρουσιάσει μια διαφορετική εικόνα, εστιάζοντας σε κοινωνικά και πνευματικά ζητήματα, ενώ παραμένει ιδιαίτερα ενεργός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Russell Brand admits he slept with a 16-year-old when he was 30 https://t.co/uJznWt22FO pic.twitter.com/NF46PBVBBD — New York Post (@nypost) April 23, 2026

Πηγή: skai.gr

