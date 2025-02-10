Βασιλιάς Αμπντάλα: Η τρυφερή στιγμή με την εγγονή του – Ένας κλασικός παππούς…

Ο πρίγκιπας Χουσεΐν και διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας μοιράστηκε μία πολύ τρυφερή στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την 6 μηνών κόρη του και τον βασιλιά Αμπντάλα Β'.

Το στιγμιότυπο δείχνει την πριγκίπισσα Ιμάν να παίζει με τον παππού της, έχοντας τα χέρια της στο πρόσωπό του. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας ντυμένος casual φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή και το νέο του ρόλο ως παππούς.

«Η Iμάν με τον αγαπημένο της παππού», έγραψε στα αραβικά και στα αγγλικά ο πρίγκιπας στη λεζάντα της ανάρτησης.

Μαζί με την σύζυγό του, πριγκίπισσα Ράτζουα καλωσόρισαν τη μικρή Ιμάν στις 3 Αυγούστου 2024. Είναι το πρώτο εγγόνι της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας, η οποία ωστόσο δεν θα γίνει η επόμενη βασίλισσα της χώρας.

Σε λίγους μήνες ο βασιλιάς Αμπντάλα και η βασίλισσα Ράνια θα υποδεχθούν ένα ακόμη νέο μέλος, καθώς η μεγαλύτερη κόρη τους, πριγκίπισσα Ιμάν, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της, Τζαμίλ Θερμιώτη.

Πηγή: skai.gr

