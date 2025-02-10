Βασιλιάς Αμπντάλα: Η τρυφερή στιγμή με την εγγονή του – Ένας κλασικός παππούς…

Ο πρίγκιπας Χουσεΐν και διάδοχος του θρόνου της Ιορδανίας μοιράστηκε μία πολύ τρυφερή στιγμή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με την 6 μηνών κόρη του και τον βασιλιά Αμπντάλα Β'.
Το στιγμιότυπο δείχνει την πριγκίπισσα Ιμάν να παίζει με τον παππού της, έχοντας τα χέρια της στο πρόσωπό του. Ο βασιλιάς της Ιορδανίας ντυμένος casual φαίνεται να απολαμβάνει τη στιγμή και το νέο του ρόλο ως παππούς.
«Η Iμάν με τον αγαπημένο της παππού», έγραψε στα αραβικά και στα αγγλικά ο πρίγκιπας στη λεζάντα της ανάρτησης.
Μαζί με την σύζυγό του, πριγκίπισσα Ράτζουα καλωσόρισαν τη μικρή Ιμάν στις 3 Αυγούστου 2024. Είναι το πρώτο εγγόνι της βασιλικής οικογένειας της Ιορδανίας, η οποία ωστόσο δεν θα γίνει η επόμενη βασίλισσα της χώρας.
Σε λίγους μήνες ο βασιλιάς Αμπντάλα και η βασίλισσα Ράνια θα υποδεχθούν ένα ακόμη νέο μέλος, καθώς η μεγαλύτερη κόρη τους, πριγκίπισσα Ιμάν, περιμένει το πρώτο της παιδί με τον ελληνικής καταγωγής σύζυγό της, Τζαμίλ Θερμιώτη.
- Kanye West: Ο Ίλον Μασκ απενεργοποίησε τον λογαριασμό του στο X – Πανηγυρίζουν οι χρήστες στα social media…
- Αθηνά Ωνάση: Ο Αλμπέρτο Ζόρζι την παράτησε – Η «χρυσή» κληρονόμος πάσχει από κατάθλιψη και ανορεξία
- Angelina Jolie: Το σχέδιο εκδίκησής της απέναντι στον Brad Pitt – Η φιλία της με Demi Moore και Nicole Kidman – Τι θέλει να πετύχει…
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.