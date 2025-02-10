Η Αθηνά Ωνάση, η μοναδική κληρονόμος της θρυλικής δυναστείας Ωνάση, φαίνεται πως βιώνει μια ακόμη δύσκολη περίοδο στην προσωπική της ζωή. Μετά το πολύκροτο διαζύγιο από τον Αλβάρο ντε Μιράντα Νέτο, τα δημοσιεύματα θέλουν τη σχέση της με τον Ιταλό ιππέα, Αλμπέρτο Ζόρζι, να έχει φτάσει στο τέλος της.

Οι φήμες κάνουν λόγο για μια ξαφνική ρήξη -χωρίς να έχει γίνει γνωστός ο λόγος αυτής-, αφήνοντας τη «χρυσή κληρονόμο» σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Τα σχετικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι υποφέρει από κατάθλιψη και ανορεξία. Η ίδια δεν έχει αναφέρει το παραμικρό και παραμένει διαρκώς μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Με τον Ιταλό Αλμπέρτο Ζόρζι δημιούργησαν μια πολύ όμορφη σχέση που έφερε και πάλι το χαμόγελο στα χείλη της, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ωστόσο για άγνωστο λόγο της ζήτησε να χωρίσουν, παρόλο που εκείνη πίστευε πως αυτή η σχέση θα οδηγούσε στην εκκλησία και οι δυο τους θα γίνονταν γονείς.

Η «χρυσή» κληρονόμος απασχόλησε και πάλι τα ΜΜΕ πριν από λίγες εβδομάδες, όταν έγινε γνωστό ότι η αμύθητη περιουσία της μειώνεται χρόνο με τον χρόνο, όλο και περισσότερο. Πιο συγκεκριμένα, στην Αθηνά Ωνάση χρεώνονται μια σειρά από λάθος επιλογές, που κλήθηκε να πληρώσει ακριβά.

Μόνο για τον χωρισμό της από τον Αλβάρο Ντε Μιράντα Νέτο, αναγκάστηκε να πληρώσει ένα ποσό, κοντά στα 45 εκατομμύρια δολάρια. Η ίδια πάντως αποφεύγει την οποιαδήποτε δήλωση και γενικότερα τα ΜΜΕ. Η κληρονόμος της θρυλικής δυναστείας είδε την περιουσία της να μειώνεται δραματικά λόγω λάθος επενδύσεων, πολυδάπανων χόμπι και αποζημιώσεων. Και είναι γεγονός ότι η Αθηνά Ωνάση δεν συγκαταλέγεται πλέον στους δισεκατομμυριούχους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Χριστίνα Ωνάση είχε αφήσει στην Αθηνά Ωνάση ακίνητη περιουσία αξίας μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, καταθέσεις 40 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ, 90 εκατομμυρίων στη Λατινική Αμερική και επενδύσεις 200 εκατομμυρίων δολαρίων. Όμως, η διαχείριση των χρημάτων, όπως και οι δικαστικές υποθέσεις, άλλαξαν τα δεδομένα και πλέον η περιουσία της Αθηνάς Ωνάση έχει μειωθεί δραματικά.

Η Αθηνά Ωνάση δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό της εαυτό. Μετά από ένα πολύ δύσκολο διαζύγιο με τον Αλβάρο Αλφόνσο ντε Μιράντα Νέτο, τον άνθρωπο που σημάδεψε τη ζωή της, η «χρυσή» κληρονόμος άλλαξε. Έχει σταματήσει να επισκέπτεται την Ελλάδα, ίσως σε μια προσπάθεια να αποτινάξει την τραγική μοίρα της οικογένειάς της.

Ήταν αρκετά δύσκολα τα χρόνια μετά το πολύκροτο διαζύγιό της με τον Αλβάρο. Οι απαιτήσεις του για το διαζύγιό τους είχαν γίνει πρωτοσέλιδο, καθώς διεκδικούσε μια τεράστια περιουσία από την Αθηνά Ωνάση. Ήταν μεγάλος έρωτας. Ο γάμος τους κράτησε 11 χρόνια, με τη διπλή ζωή του και τις απιστίες του να παρουσιάζονται στο δικαστήριο. Η ιστορία τους μοιάζει για πολλούς με την τραγωδία των Ατρειδών. Ίδια με τη μοίρα της μητέρας της... Ποιος δεν θυμάται τη θυελλώδη σχέση της μητέρας της, Χριστίνας, με τον κατά πολύ μεγαλύτερό της Αμερικανό κτηματομεσίτη, Τζόζεφ Μπόλγκερ.

