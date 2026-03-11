Η Μέγκαν Φοξ ανεβάζει τη θερμοκρασία με αισθησιακή φωτογράφιση (video-φωτό)

Η Μέγκαν Φοξ ανέδειξε τη σιλουέτα της σε μια σειρά από σέξι φωτογραφίες, εν μέσω φημών ότι τα ξαναβρήκε με τον Machine Gun Kelly. Η 39χρονη σταρ, φορώντας ελάχιστα ρούχα, τόνισε τη λεπτή μέση και τις εντυπωσιακές καμπύλες της καθώς πόζαρε σε στούντιο φωτογράφισης. Τα αισθησιακά στιγμιότυπα τράβηξε η φωτογράφος Cibelle Levi, τα οποία η Φοξ δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Η αγάπη ήταν το πιο άγριο τέρας απ’ όλα», έγραψε στην ανάρτησή της.

Με τη νέα της ανάρτηση, η Μέγκαν Φοξ ολοκλήρωσε το «τρίπτυχο» δημοσιεύσεων στο Instagram, σηματοδοτώντας την πολυαναμενόμενη επιστροφή της στα social media μετά από σχεδόν δύο χρόνια απουσίας. Περίπου την ίδια περίοδο, που έληξε ο αρραβώνας της με τον Machine Gun Kelly, είχε διαγράψει τον λογαριασμό της στο Instagram, αφαιρώντας όλες τις παλιές της δημοσιεύσεις.

Η πρωταγωνίστρια του «Jennifer's Body» παρέμεινε «εκτός», ακόμη και μετά τη γέννηση της κόρης που απέκτησε με τον ράπερ, τη Saga Blade, η οποία σήμερα είναι 11 μηνών. Την περασμένη εβδομάδα μοιράστηκε τις πρώτες φωτογραφίες από τη φωτογράφιση και ανακοίνωσε την επιστροφή της στα social media γράφοντας στο Instagram Story: «Είμαι ζωντανή και μόλις ‘’ανέβηκαν’’ νέες φωτογραφίες».

Ο πρώην αρραβωνιαστικός της και πατέρας του παιδιού της ήταν από τους πρώτους που σχολίασαν, γράφοντας ότι είναι ενθουσιασμένος που έχει τον αριθμό της. Η Μέγκαν Φοξ και ο Machine Gun Kelly είχαν μια σχέση με χωρισμούς και επανασυνδέσεις για σχεδόν πέντε χρόνια, πριν χωρίσουν οριστικά τον Νοέμβριο του 2024, λίγο μετά την ανακοίνωση ότι περίμεναν παιδί. Το ζευγάρι, που είχε ήδη παιδιά από προηγούμενες σχέσεις πριν γνωριστεί το 2020, έχει μιλήσει στο παρελθόν για τη διατήρηση μιας καλής σχέσης.

