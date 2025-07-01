Ριάνα- ASAP Rocky: Το ζευγάρι περιμένει κοριτσάκι - Ο ράπερ το αποκάλυψε κατά λάθος…

Ο A$AP Rocky φαίνεται να αποκάλυψε το φύλο του τρίτου παιδιού του με τη Ριάνα (Rihanna), κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας πρεμιέρας της ταινίας «Στρουμφάκια» στις Βρυξέλλες το Σάββατο, 28 Ιουνίου. Ο ράπερ βρέθηκε στo μπλε χαλί για να στηρίξει τη συντροφό του, η οποία χαρίζει τη φωνή της στον χαρακτήρα της Στρουμφίτας στην επερχόμενη ταινία κινουμένων σχεδίων.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης με τον Κέβιν Φραζίρ του Entertainment Tonight, ρωτήθηκε: «Είναι αυτό το κορίτσι που περίμενες;», με τον Αμερικανό τραγουδιστή να απαντά με χαμόγελο: «Είναι, φίλε, είναι».

Αμέσως μετά, ο A$AP Rocky έδειξε μία λούτρινη Στρουμφίτα στην κάμερα, λέγοντας: «Εδώ, εδώ», σαν να υπονοούσε πως αναφερόταν στον χαρακτήρα. Ωστόσο, ο δημοσιογράφος επέμεινε, λέγοντας: «Ξέρεις τι ρωτάω!», με τον σταρ να συνεχίζει να γελάει, χωρίς να αρνείται την αρχική του δήλωση.

Η Rihanna, η οποία επιβεβαίωσε την τρίτη της εγκυμοσύνη στο Met Gala τον Μάιο, για την πρεμιέρα επέλεξε μία γαλάζια δημιουργία Chanel, από ημιδιάφανο μεταξωτό σιφόν, διακοσμημένο με κρύσταλλα, παγιέτες και φτερά. Σύμφωνα με την Vogue, η εμφάνιση ήταν εμπνευσμένη από την Haute Couture συλλογή 'Ανοιξη-Καλοκαίρι 2003. Το ζευγάρι, έχει ήδη δύο γιους, τον 3χρονο RZA και τον 22 μηνών Riot. Η νέα περιπέτεια κινουμένων σχεδίων αναμένεται να κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 21 Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

