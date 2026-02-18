Ράμερ Γουίλις: Δεν ζω από το επίθετό μου - Κάνω τέσσερις δουλειές για την κόρη μου…

Η Ράμερ Γουίλις, κόρη του Μπρους Γουίλις και της Ντέμι Μουρ, αποφάσισε να απαντήσει ανοιχτά στην κριτική που δέχτηκε στα social media, ξεκαθαρίζοντας πως συντηρεί μόνη της τον εαυτό της και την κόρη της, χωρίς καμία οικονομική βοήθεια από τους γονείς της.

Σε Instagram Reel που δημοσίευσε, η 37χρονη μητέρα περιέγραψε την απαιτητική καθημερινότητα της μητρότητας: ατελείωτες δουλειές στο σπίτι, πλύσιμο ρούχων, προετοιμασία γευμάτων, αλλά και προγραμματισμός εξωσχολικών δραστηριοτήτων.

«Η λίστα με όσα πρέπει να γίνουν δεν τελειώνει ποτέ», έγραψε στη λεζάντα, προσθέτοντας με ειλικρίνεια: «Χρειάζομαι έναν υπνάκο και μια ολόκληρη μέρα χωμένη κάτω από το πάπλωμα – όσο πιο σύντομα γίνεται».

Λίγες ώρες αργότερα, η Ράμερ αναδημοσίευσε το βίντεο στα Instagram Stories, νιώθοντας την ανάγκη να απαντήσει σε ειρωνικά και επικριτικά σχόλια. «Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι, γιατί βλέπω αρκετή άγνοια και αγένεια στα σχόλια», ανέφερε.

Η ίδια ήταν κατηγορηματική: «Κάνω τέσσερις διαφορετικές δουλειές για να προσφέρω τα πάντα στην κόρη μου. Είμαι η μοναδική που τη συντηρεί. Δεν ζω από καταπίστευμα και δεν παίρνω χρήματα από τους γονείς μου. Τις περισσότερες φορές δεν έχω καμία βοήθεια στην ανατροφή της. Καλό θα ήταν, λοιπόν, κάποιοι να κάνουν μια παύση πριν κρίνουν».

Σε επόμενο story, μοιράστηκε στιγμιότυπα από μήνυμα «θαυμαστή» της που τη κατηγόρησε ότι δεν αναγνωρίζει το «προνόμιό» της, υποστηρίζοντας πως, ακόμη κι αν δυσκολευτεί οικονομικά, διαθέτει πάντα ένα οικογενειακό δίχτυ ασφαλείας, κάτι που, όπως τόνισε, πολλοί άνθρωποι δεν έχουν.

Η Ράμερ απάντησε με ψυχραιμία, αναγνωρίζοντας αυτή τη διάσταση, αλλά βάζοντας τα πράγματα στη σωστή τους βάση: «Γνωρίζω ότι έχω προνόμια που άλλοι άνθρωποι δεν έχουν και δεν τα θεωρώ δεδομένα. Σέβομαι απόλυτα το γεγονός ότι υπάρχουν πραγματικότητες που δεν θα ζήσω ποτέ. Όμως αυτή η ανάρτηση δεν αφορούσε το προνόμιο ούτε τη σύγκριση ζωών. Δεν ζω τη ζωή μου θεωρώντας την οικογενειακή στήριξη ως εναλλακτικό σχέδιο».

Η ίδια τόνισε πως αισθάνεται περήφανη που στέκεται στα πόδια της: «Έχω βιώσει πραγματικό οικονομικό άγχος και ευθύνες. Υπήρξαν χρόνια που ήμουν η μοναδική που συντηρούσε περισσότερα από ένα άτομα, ενώ παράλληλα ήμουν έγκυος, με ασταθή εργασία και συνεχή αβεβαιότητα. Το να λέγεται ότι δεν δουλεύω ή ότι δεν καταλαβαίνω την οικονομική πίεση, απλώς δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.