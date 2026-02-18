Σίντνεϊ Σουίνι: Σνακ, αισθησιασμός και τόλμη στην πιο προκλητική καμπάνια της SYRN (φωτό)

Η Σίντνεϊ Σουίνι ανεβάζει τον πήχη της πρόκλησης με την πιο τολμηρή έως σήμερα διαφημιστική καμπάνια για τη νέα της σειρά εσωρούχων SYRN, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο επίκεντρο της καμπάνιας με τίτλο «Midnight Snack», η 28χρονη ηθοποιός ποζάρει σε άκρως αισθησιακά στιγμιότυπα μαζί με έναν άνδρα-μοντέλο. Σε μία από τις πιο πολυσυζητημένες φωτογραφίες, η Σουίνι γονατίζει και τραβά το μποξεράκι του μοντέλου, το οποίο έχει ήδη κατεβάσει το παντελόνι του.

Η ίδια εμφανίζεται χωρίς παντελόνι, φορώντας εσώρουχο της SYRN, αναδεικνύοντας τη σιλουέτα και τα καλλίγραμμα πόδια της. Το σύνολο συμπληρώνεται από ένα ουδέτερο πουκάμισο της μάρκας και ψηλά παπούτσια με πλατφόρμα. Με προκλητικό βλέμμα προς τον φακό, σαρώνει με ειδικό μηχάνημα τον κώδικα στην πλάτη του μοντέλου.

Η συλλογή απευθύνεται σε άνδρες και γυναίκες, με τη Σουίνι να επισημαίνει σε βίντεο της καμπάνιας: «Σε αυτή τη συλλογή φροντίζουμε και τα αγόρια».

Η νέα καμπάνια έρχεται σε περίοδο αυξημένης δημοσιότητας για την προσωπική ζωή της ηθοποιού. Μετά τον πολυετή δεσμό της με τον επιχειρηματία Τζόναθαν Νταβίνο, η Σουίνι φέρεται να βρίσκεται τους τελευταίους μήνες σε σχέση με τον Σκούτερ Μπράουν, γνωστό στο παρελθόν ως μάνατζερ καλλιτεχνών όπως ο Τζάστιν Μπίμπερ και η Αριάνα Γκράντε.

Παράλληλα, η σταρ μιλά ανοιχτά για όσα αναζητά σε έναν σύντροφο. Σε συνέντευξή της στο Cosmopolitan δήλωσε: «Αθλητικός, εξωστρεφής και με χιούμορ. Είμαι αθλητικό κορίτσι και θέλω κάποιον που να μπορεί να ανέβει βουνό μαζί μου ή να κάνει ελεύθερη πτώση».

Η Σουίνι υπογράμμισε, ωστόσο, την ανεξαρτησία της: «Είμαι το αφεντικό της ζωής μου. Έχω τον έλεγχο, κυνηγώ αυτό που θέλω. Είμαι γεμάτη αυτοπεποίθηση και επιτυχημένη και δεν χρειάζομαι πραγματικά έναν άντρα».

Η πρωταγωνίστρια της σειράς «Euphoria» και της ταινίας «The Housemaid» κατέληξε λέγοντας πως περιβάλλεται από δυναμικές γυναίκες και έναν στενό κύκλο φίλων, κάτι που, όπως παραδέχεται, μπορεί να είναι «εκφοβιστικό» για αρκετούς άντρες.

Πηγή: skai.gr

