Η Dr. Julie Smith είναι μία Αγγλίδα ψυχολόγος που δημιούργησε ένα λογαριασμό στο Tik Tok, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει στους ανθρώπους με ψυχικά προβλήματα ακόμα και μέσα στην πανδημία. Με την αμεσότητα και την οικειότητα που ενέπνεε, τα βιντεάκια που ανέβαζε κέρδισαν την προσοχή των χρηστών και μέσα σε λίγους μήνες έφτασε τους τρεις εκατομμύρια ακόλουθους ενώ στο Instagram μέτρα μία κοινότητα περίπου 492 χιλιάδων χρηστών.

Πολλοί είναι οι άνθρωποι τριγύρω μας που λόγω ψυχικών προβλημάτων χρειάζονται την βοήθεια ειδικού. Ωστόσο δεν είναι λίγες οι φορές που είτε οι ίδιοι δεν το αντιλαμβάνονται είτε ντρέπονται να ζητήσουν βοήθεια. Η πανδημία προσέθεσε επιπλέον εμπόδια και τραύματα στα ήδη υπάρχοντα, ενώ δυσχέρανε ακόμη περισσότερο την πρόσβαση σε ψυχιάτρους και ψυχολόγους.

Για να γίνει η ψυχική βοήθεια προσβάσιμη σε όλο και περισσότερους ανθρώπους και να πάψουν πλέον τα ψυχικά προβλήματα να είναι θέμα ταμπού, τα κοινωνικά δίκτυα αποτελεί ένα δυνατό όπλο στη φαρέτρα των ειδικών.

Αυτό ακριβώς συνέβη και με την Dr Julie Smith. Σε ένα από τα βιντεάκια της επισημαίνει τα τέσσερα σημάδια που σου δείχνουν πως χρειάζεσαι βοήθεια για την ψυχική σου υγεία. Πολύς ήταν ο κόσμος που ταυτίστηκε με τα τέσσερα χαρακτηριστικά, δηλώνοντας μάλιστα στα σχόλια πώς αυτή την περίοδο έχει τουλάχιστον ένα από αυτά.

#1 Η αίσθηση πως δεν υπάρχει ελπίδα

Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να σε προβληματίσει είναι η αίσθηση της ματαιότητας. Όταν η φράση «ματαιότης ματαιοτήτων τα πάντα ματαιότης» γίνει τρόπος ζωής για σένα τότε η ψυχή σου χρειάζεται βοήθεια. Σίγουρα όταν βρίσκεσαι μέσα στο πρόβλημα δεν μπορείς να δεις καθαρά και νιώθεις ότι βουλιάζεις. Ωστόσο, ακόμα και η πιο δύσκολη κατάσταση μπορεί να σε οδηγήσει στο φως, σμιλεύοντας ένα πιο δυνατό και σοφό εαυτό για το μέλλον.

#2 Διαταραχές ύπνου

Παρατήρησε τον ύπνο σου, αν έχεις την ανάγκη να κοιμάσαι περισσότερο από ότι συνήθως ή δεν κοιμάσαι αρκετά τότε ένα καμπανάκι χτυπά. Η ποιότητα του ύπνου είναι βασική για την ψυχολογία μας και μπορεί να προδώσει τις αλλαγές που προκύπτουν σε αυτήν. Παλαιότερα ο ύπνος θεωρούνταν απλώς μία ανάγκη του οργανισμού για να ξεκουραστεί από τις υποχρεώσεις της ημέρας. Μελέτες, όμως, απέδειξαν πως είναι ένα βασικό στοιχείο μίας υγιούς σωματικής και ψυχικής ζωής. Το βιβλίο της Ariana Huffington «The sleep revolution: Transforming your life one night at a time» είναι ένας καλός οδηγός για να σου μάθει τα απαραίτητα για τον ύπνο.

#3 Αλλαγές διάθεσης

Το τρίτο σημάδι μπορεί να λειτουργήσει είτε από μόνο του είτε και ως απόρροια των δύο προηγούμενων. Όταν υπάρχει το έναυσμα που μας δημιουργεί το ψυχικό τραύμα αυτό πυροδοτεί συχνά τις αλλαγές διάθεσης ώστε να εκτονωθεί η συσσωρευμένη ενέργεια. Μπορεί να νιώθεις πως απλά είναι θέμα του χαρακτήρα σου και ίσως οι γύρω σου δεν μπορούν να σε καταλάβουν. Ωστόσο, αυτό και μόνο αρκεί για να σε κάνει να κατανοήσεις πως έχεις την ανάγκη ειδικού. Το μόνο που χρειάζεται είναι να σε ακούσεις.

#4 Μοναξιά και αίσθηση απομόνωσης

Ακόμα και αν έχεις πολλούς ανθρώπους γύρω σου μπορείς να μπορεί να νιώθεις μοναξιά ή και απομόνωση. Είτε το πρόβλημα δημιουργείται από τον περίγυρό σου είτε το αισθάνεσαι μόνος σου είναι ένας καλός λόγος για να το ψάξεις. Με τον ψυχολόγο θα βρεις τη ρίζα των συναισθημάτων σου και ανεβαίνοντας στην επιφάνειά τους θα μαθαίνεις σιγά και σταθερά τον εαυτό σου και θα εξελίσσεσαι, ενώ συγχρόνως θα καταφέρεις να διαχειρίζεσαι αυτά που νιώθεις.

Για να γίνει η αρχή:

Ακρογωνιαίος λίθος για να μπορέσεις να θεραπευτείς είναι να συνειδητοποιήσεις πως το ψυχικό τραύμα δεν είναι κάτι μεμπτό. Οι αδυναμίες μας χτίζουν αυτό που είμαστε και η αναζήτηση βοήθειας είναι απόδειξη δύναμης. Δεν είναι κακό να πάμε στον ειδικό το, αντίθετο μόνο καλό μπορεί να προσφέρει. Θα φτιάξει την εικόνα που έχουμε οι ίδιοι για τον εαυτό μας και οι άλλοι για εμάς.

Διαβάστε ακόμα:

Τα skincare συστατικά που δρουν καλύτερα μαζί

Αναρωτιέσαι αν είναι ΟΚ να σε ταράζει που ο σύντροφός σου βλέπει πορνό;

Πηγή: savoir ville

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις