Πρισίλα Πρίσλεϊ-Έλβις: Η απρόσμενη «συμφωνία» τους πριν το σεξ…

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ μοιράστηκε πρόσφατα άγνωστες λεπτομέρειες από τα πρώτα χρόνια της σχέσης της με τον εκλιπόντα σύζυγό της, Έλβις Πρίσλεϊ, αποκαλύπτοντας ότι περνούσαν τα βράδια τους βλέποντας ταινίες «κάθε βράδυ» στο θρυλικό κτήμα του στο Τενεσί, την Graceland.

Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1959 σε ένα πάρτι στη Δυτική Γερμανία, όπου ο Έλβις υπηρετούσε στον αμερικανικό στρατό. Εκείνος ήταν 24 ετών και η Πρισίλα μόλις 14. Παρέμειναν σε επαφή μέχρι την αποχώρησή του από τη Γερμανία και, τρία χρόνια αργότερα, ο τραγουδιστής αναζωπύρωσε τη σχέση τους, μεταφέροντάς την αεροπορικώς αρχικά στο Λος Άντζελες και στη συνέχεια στο Λας Βέγκας.

Η Πρισίλα έχει επανειλημμένα υποστηρίξει ότι δεν είχαν σεξουαλικές σχέσεις πριν από τον γάμο τους, ο οποίος τελέστηκε στο Λας Βέγκας το 1967, μόλις τρεις εβδομάδες πριν από τα 22α γενέθλιά της. Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο περιοδικό «People», περιέγραψε τις νύχτες τους ως μαραθώνιους κινηματογραφικών προβολών: «Τρώγαμε δείπνο γύρω στις 10 το βράδυ και μετά βλέπαμε μία, δύο, τρεις, ακόμη και τέσσερις ταινίες ως το πρωί». Θυμήθηκε επίσης ότι, λόγω των νυχτερινών αυτών εξόδων, συχνά καθυστερούσε να πάει στο σχολείο.

Την ίδια περίοδο, ωστόσο, ο Έλβις διατηρούσε παράλληλα δεσμό με τη συμπρωταγωνίστριά του στο Viva Las Vegas, την Ανν-Μάργκαρετ, μία από τις πιο δημοφιλείς pin-up φιγούρες της δεκαετίας του ’60. Όταν η Πρισίλα έμαθε για τις απιστίες του, αντέδρασε οργισμένα — όπως έγραψε αργότερα στα απομνημονεύματά της Elvis and Me, πέταξε ένα βάζο με λουλούδια στην άλλη άκρη του δωματίου.

Παρά τις εντάσεις και τις δυσκολίες, το ζευγάρι παντρεύτηκε σε μια λιτή και ιδιωτική τελετή στο Aladdin Hotel του Λας Βέγκας, την Πρωτομαγιά του 1967. Εννέα μήνες αργότερα γεννήθηκε το μοναδικό τους παιδί, η Λίζα Μαρί Πρίσλεϊ, η οποία έφυγε από τη ζωή το 2023, σε ηλικία 54 ετών, από επιπλοκές παλαιότερης χειρουργικής επέμβασης απώλειας βάρους.

Ο γάμος τους δεν άντεξε στον χρόνο. Η Πρισίλα, η οποία κατά τη διάρκειά του είχε σχέση με έναν δάσκαλο καράτε, χώρισε από τον Έλβις το 1972 και το διαζύγιο οριστικοποιήθηκε το 1973. Στη συνέχεια, αναδείχθηκε σε επιτυχημένη επιχειρηματία και βασική διαχειρίστρια της κληρονομιάς του, μετατρέποντας το Graceland σε έναν από τους δημοφιλέστερους μουσικούς προορισμούς παγκοσμίως.

Μετά το διαζύγιο, η Πρισίλα συνδέθηκε για ένα διάστημα με τον επιτυχημένο δικηγόρο Ρόμπερτ Καρντάσιαν. Εκείνος επιθυμούσε να την παντρευτεί, ωστόσο η ίδια φέρεται να αρνήθηκε να ξαναπαντρευτεί όσο ζούσε ο Έλβις. Ο Καρντάσιαν προχώρησε αργότερα σε γάμο με την αεροσυνοδό Κρις Χούτον, γνωστή σήμερα ως Κρις Τζένερ, σύμφωνα με τον βιογράφο Τζέρι Οπενχάιμερ.

Μετά τον θάνατο του Έλβις, η Πρισίλα είχε μακροχρόνια σχέση με τον Μάρκο Γκαριμπάλντι, με τον οποίο απέκτησε έναν γιο, τον Ναβαρόνε Γκαριμπάλντι, σήμερα 38 ετών. Παρότι δεν ξαναπαντρεύτηκε ποτέ, η ζωή της παραμένει στενά συνδεδεμένη με την κληρονομιά του «βασιλιά του ροκ εν ρολ».



