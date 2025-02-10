Πώς να μείνεις ζεστή το βράδυ χωρίς να ανάψεις τη θέρμανση

Δεν μπορεί να είμαστε οι μόνοι που δυσκολεύονται να μείνουν ζεστοί τα βράδια, ειδικά τώρα που οι θερμοκρασίες πέφτουν κάτω από το μηδέν σε πολλές περιοχές της χώρας.

Αλλά με την ενεργειακή κρίση και τις αυξανόμενες τιμές του ρεύματος (ο μέσος ετήσιος λογαριασμός στην Αγγλία, τη Σκωτία και την Ουαλία έχει ήδη αυξηθεί κατά 1,2% φτάνοντας τις £1,738 από την Πρωτοχρονιά), ποιος αντέχει να έχει τη θέρμανση ανοιχτή όλη τη νύχτα;

Μάλιστα, πέρσι, αναφέρθηκε ότι 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά δεν άναψαν καθόλου τη θέρμανσή τους. Σκούρα τα πράγματα. Ωστόσο, υπάρχουν μερικοί τρόποι για να μείνεις ζεστή τη νύχτα χωρίς να δεις τον λογαριασμό του ρεύματος να εκτοξεύεται.

1. Ζεστό μπανάκι πριν τον ύπνο

Ένα ζεστό μπάνιο ή ντους πριν πέσεις για ύπνο είναι ο πιο εύκολος τρόπος να ανεβάσεις τη θερμοκρασία του σώματός σου. Όταν μουλιάζεις σε ζεστό νερό, το σώμα σου παραμένει ζεστό για καμιά ωρίτσα μετά. Οπότε, μέχρι να αρχίσει να πέφτει πάλι η θερμοκρασία, εσύ θα έχεις ήδη βυθιστεί στον ύπνο. Μόλις βγεις από το μπάνιο, φόρα κατευθείαν άνετες και ζεστές θερμικές πυτζάμες για να κρατήσεις τη ζεστασιά μέσα.

2. Ντύσου σαν κρεμμύδι

Ναι, ακούγεται κλασικό, αλλά θα εκπλαγείς πόσοι πάνε για ύπνο με λίγα ρούχα και μετά παραπονιούνται ότι ξεπάγιασαν. Οι θερμικές πυτζάμες είναι ό,τι πρέπει: κρατούν τη ζεστασιά χωρίς να σε βαραίνουν ή να σε ζορίζουν. Μην ξεχάσεις χνουδωτές κάλτσες, τα πόδια παγώνουν πρώτα, και αν έχεις χώρο, βάλε δίπλα σου ένα θερμικό πουλόβερ για ώρα ανάγκης.

3. Κουνήσου λίγο πριν ξαπλώσεις

Το ξέρω, ποιος έχει όρεξη για γυμναστική όταν έξω κάνει ψόφο; Αλλά λίγη κίνηση το βράδυ θα ανεβάσει τη θερμοκρασία σου και θα σε βοηθήσει να ζεσταθείς πριν πέσεις στο κρεβάτι. Μερικές διατάσεις, λίγα jumping jacks ή ακόμα και ένας χορός στο σαλόνι αρκούν. Και μετά; Ζεστό μπανάκι και κατευθείαν στις πυτζάμες.

4. Κλείσε τα κενά, όχι τη ζεστασιά

Αν προσπαθείς να περιορίσεις τα έξοδα θέρμανσης, φρόντισε τουλάχιστον να κρατάς τη ζέστη που ήδη έχεις. Κλείσε τις πόρτες των δωματίων που δε χρησιμοποιείς και μπλοκάρισε τα ρεύματα που έρχονται από παράθυρα ή πόρτες. Χοντρές κουρτίνες, πετσέτες κάτω από τις πόρτες ή ακόμα και μερικά παλιά ρούχα στις γωνίες μπορούν να κάνουν θαύματα.

5. Βάλε διπλά σκεπάσματα

Αν το πάπλωμά σου δεν είναι αρκετό, βάλε από πάνω ένα δεύτερο ή μερικές κουβέρτες. Δεν χρειάζεται να επενδύσεις σε χειμωνιάτικα παπλώματα αν μπορείς απλά να προσθέσεις ό,τι έχεις ήδη στο σπίτι. Και το απόλυτο hack: βάλε ένα μπουκάλι με ζεστό νερό στο κρεβάτι σου πέντε λεπτά πριν ξαπλώσεις. Θα δεις τη διαφορά αμέσως.

6. Αγκαλιές ή... κάτι παραπάνω

Αν έχεις κάποιον να μοιράζεσαι το κρεβάτι σου, μην αφήνεις τη ζεστασιά να πάει χαμένη. Οι αγκαλιές αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος και, αν το πάτε ένα βήμα παραπέρα, ακόμα καλύτερα. Το σεξ όχι μόνο σε ζεσταίνει, αλλά και σε χαλαρώνει. Win-win, σωστά;

7. Φάε κάτι ζεστό και χορταστικό

Ένα καλό, ζεστό γεύμα πριν τον ύπνο μπορεί να κάνει τη διαφορά. Σούπες και πιάτα με υδατάνθρακες θα σε κρατήσουν ζεστή για περισσότερη ώρα. Απλά πρόσεξε να μην το παρακάνεις και φας πολύ βαριά ακριβώς πριν πέσεις στο κρεβάτι, γιατί μπορεί να σου χαλάσει τον ύπνο.

Με μερικά από αυτά τα απλά tips, θα μπορέσεις να κοιμηθείς ζεστά και άνετα, χωρίς να χρειαστεί να φοβάσαι τον επόμενο λογαριασμό. Μικρές αλλαγές, μεγάλη διαφορά!

