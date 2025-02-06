ΕΟΔΥ: 15 νέα κρούσμα γρίπης και 7 θάνατοι την τελευταία εβδομάδα

Σε υψηλά επίπεδα παραμένει η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα, αύξηση παρουσιάζει ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός-RSV, όπως και τα κρούσματα γριπώδους συνδρομής, σε αντίθεση με τη covid-19 που παρουσιάζει μείωση.

Σύμφωνα με την επιδημιολογική έκθεση του ΕΟΔΥ για το διάστημα 27 Ιανουαρίου με 2 Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και εφτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Ιός της γρίπης

Η θετικότητα για γρίπη στην κοινότητα (όπως εκτιμάται από το δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ) παραμένει άνω του ορίου που σηματοδοτεί την περίοδο εποχικής δραστηριότητας της γρίπης, χωρίς αξιόλογη μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η θετικότητα των δειγμάτων του δικτύου επιτήρησης SARI παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 15 νέα σοβαρά κρούσματα με νοσηλεία σε ΜΕΘ και εφτά νέοι θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Επιπλέον, δηλώθηκε αναδρομικά ένα σοβαρό κρούσμα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ.

Από την αρχή του 2024 έως και 2 Φεβρουαρίου 2025, οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά με εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, ανέρχονται σε 91.

Συνολικά, από την αρχή επιτήρησης της γρίπης έχουν καταγραφεί 113 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης με νοσηλεία σε ΜΕΘ και 30 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη. Μεταξύ 2.154 δειγμάτων (προέλευσης Sentinel κοινότητας, επιτήρησης SARI και νοσοκομείων εκτός δικτύων επιτήρησης), ανευρέθηκαν 312 (14,5%) θετικά δείγματα για ιούς γρίπης. Τα 303 εξ αυτών τυποποιήθηκαν, με 262 (86,5%) να ανήκουν στον τύπο Α και 41 (13,5%) στον τύπο Β.

Από τα 243 στελέχη τύπου Α που υποτυποποιήθηκαν, τα 163 (67%) ανήκαν στον υπότυπο Α(Η1)pdm09 και τα 80 (33%) στον υπότυπο Α(Η3).

Ιός SARS-CoV2 - λοίμωξη COVID-19

Η θετικότητα στο σύνολο των ελεγχθέντων δειγμάτων παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Καταγράφηκαν 234 νέες εισαγωγές. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων εισαγωγών κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 496.

Ο αριθμός των νέων διασωληνώσεων ήταν πέντε. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των νέων διασωληνώσεων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 11. Ο αριθμός των ασθενών με λοίμωξη COVID-19 που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι είναι 21.

Ο αριθμός των θανάτων ήταν 17. Ο μέσος εβδομαδιαίος αριθμός των θανάτων κατά τις προηγούμενες τέσσερις εβδομάδες ήταν 25.

Από την αρχή του 2024 μέχρι σήμερα οι καταγεγραμμένοι θάνατοι σε σοβαρά περιστατικά (διασωλημένοι ή/και με νοσηλεία σε ΜΕΘ) ανέρχονται σε 369.

Οι υπο-παραλλαγές KP.3 και XEC της ΒΑ.2.86 είναι τα στελέχη που επικρατούν στις ανιχνεύσεις.

Σε εθνικό επίπεδο, το σταθμισμένο ιϊκό φορτίο στα αστικά λύματα βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα συγκριτικά με τα ιστορικά δεδομένα, παρουσιάζοντας πτώση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Γριπώδης συνδρομή - ILI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων γριπώδους συνδρομής ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε αύξηση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Σοβαρή Οξεία Λοίμωξη Αναπνευστικού - SARI (ανεξαρτήτως παθογόνου)

Ο αριθμός κρουσμάτων SARI ανά 1.000 επισκέψεις παρουσίασε μείωση σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός - RSV

Η θετικότητα παρουσίασε αύξηση τόσο στην κοινότητα (δίκτυο επιτήρησης Sentinel ΠΦΥ), όσο και στο δίκτυο επιτήρησης SARI, παραμένοντας ωστόσο σε χαμηλά επίπεδα.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.