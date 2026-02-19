Πολ Μέσκαλ: Παρακολούθησε σε ειδική προβολή το νέο ντοκιμαντέρ του Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ο Πολ Μέσκαλ ήταν μεταξύ των παρευρισκομένων σε ειδική προβολή του νέου ντοκιμαντέρ του θρυλικού μουσικού των Beatles, Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Η ταινία «Man on the Run» του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Μόργκαν Νέβιλ προβλήθηκε την Τετάρτη σε εκδήλωση στο Λονδίνο ενόψει της παγκόσμιας κυκλοφορίας της μέσω Prime Video στις 27 Φεβρουαρίου. Το ντοκιμαντέρ των Amazon MGM Studios επικεντρώνεται στη ζωή του Πολ ΜακΚάρτνεϊ τη δεκαετία του 1970 μετά τη διάλυση των Beatles και περιλαμβάνει τη μουσική του επιτυχία καθ' όλη τη διάρκεια της δεκαετίας με το συγκρότημα Wings.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Μόργκαν που κράτησε όλες τις αμήχανες στιγμές που του ζήτησα να βγάλει» αστειεύτηκε ο ΜακΚάρτνεϊ από τη σκηνή όταν παρουσίασε την ταινία μαζί με τον σκηνοθέτη. «Όχι, έχει κάνει μια καλή ταινία, οπότε σε ευχαριστώ, Μόργκαν» πρόσθεσε. Μεταξύ των καλεσμένων ήταν ο Πολ Μέσκαλ, ο οποίος πόζαρε στο κόκκινο χαλί με τη σύντροφό του Γκρέισι Έιμπραμς.

Ο ηθοποιός πρόκειται να υποδυθεί τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο επερχόμενο κινηματογραφικό έργο του σκηνοθέτη Σαμ Μέντες, The Beatles — A Four-Film Cinematic Event, η οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε στάδιο παραγωγής στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η Sony Pictures θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους το βιογραφικό πρότζεκτ τεσσάρων ταινιών τον Απρίλιο του 2028, με κάθε ταινία να επικεντρώνεται σε ένα μέλος των Fab Four.

«Αγαπούσα όλα τα παιδιά στους Beatles» είπε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο κοινό κατά τη διάρκεια συζήτησης επί σκηνής που ακολούθησε την προβολή. «Είχαμε τόσα πολλά κοινά και ήμασταν σαν μια μικρή μαγική τετράδα».Ο τραγουδοποιός, μπασίστας και τραγουδιστής των Beatles προκάλεσε γέλια στο κοινό όταν πρόσθεσε για το συγκρότημα, το οποίο τυχαίνει να είναι το μουσικό συγκρότημα με τις μεγαλύτερες πωλήσεις όλων των εποχών: «Ήταν απλώς μία μαγική συνάντηση και τα πήγαμε καλά».

Πηγή: skai.gr

