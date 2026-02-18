«Wicker»: Ένας σκοτεινός μύθος με τους Ολίβια Κόλμαν και Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

Η Black Bear εξασφάλισε τα δικαιώματα διανομής της ταινίας «Wicker», μετά την αίσθηση που προκάλεσε στο Φεστιβάλ Σάντανς 2026. Η ταινία, σε σκηνοθεσία των 'Αλεξ Χιούστον Φίσερ (Alex Huston Fischer) και Έλενορ Ουίλσον (Eleanor Wilson), αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του έτους.

Πρωταγωνιστούν η Ολίβια Κόλμαν (Olivia Colman) και ο Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ (Alexander Skarsgård) ενώ το καστ συμπληρώνουν οι Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι (Elizabeth Debicki), Πίτερ Ντίνκλατζ (Peter Dinklage) και Μάρλι Σίου (Marli Siu).

Βασισμένο στο διήγημα της Ούρσουλα Γουίλς (Ursula Will) «The Wicker Husband», το φιλμ μεταφέρει τον θεατή σε έναν ατμοσφαιρικό κόσμο μεσαιωνικής φαντασίας.

Η Κόλμαν δίνει μια ακόμα εμβληματική ερμηνεία, καθώς υποδύεται μία γυναίκα ψαρά, η οποία αποφασίζει ότι για να κλείσει τα στόματα των γειτόνων της θα πρέπει να φτιάξει έναν άνδρα φτιαγμένο από ψάθα δίνοντας παραγγελία σε ένα ντόπιο καλαθοποιό (Ντίνκλετζ).

Μέσω της μαγείας και ενός εντυπωσιακού κοστουμιού σχεδιασμένου από το φημισμένο Weta Workshop, η ευχή της ζωντανεύει έναν γοητευτικό σύντροφο (Σκάρσγκαρντ) του οποίου η αφοσίωση πυροδοτεί τη ζήλια των κατοίκων, απειλώντας την εύθραυστη ισορροπία του χωριού.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Λολ Κρόλεϊ (Lol Crawley) υπογράφει τη διεύθυνση φωτογραφίας ενώ ο Ρενάτο Τσεχ (Renátó Cseh) ανέλαβε τον σχεδιασμό παραγωγής, σύμφωνα με το Deadline.

Η Κόλμαν, η οποία συμμετέχει και στην παραγωγή μέσω της εταιρείας της South of The River, δήλωσε ενθουσιασμένη στο Παρκ Σίτι: «Νομίζω ότι είναι ένα από τα τρία αγαπημένα μου σενάρια που έχω διαβάσει ποτέ».

Η χρηματοδότηση της ταινίας έγινε από τις Tango και Topic Studios, με παραγωγούς τους Τιμ Χέντινγκτον (Tim Headington), Λία Μπουμάν (Lia Buman), Ράιαν Χέλερ (Ryan Heller) και Μάικλ Μπλουμ (Michael Bloom), μεταξύ άλλων.

Οι λεπτομέρειες της συμφωνίας της Black Bear για το «Wicker» παραμένουν μυστικές.

Οι μέχρι τώρα κορυφαίες συμφωνίες του φετινού Σάντανς ανήκουν στο «The Invite», το οποίο εξασφάλισε η A24 έναντι 12 εκατ. δολαρίων, και στο «Josephine», τα δικαιώματα του οποίου απέκτησε η Sumerian Pictures για το ποσό των 6-7 εκατ. δολαρίων, σύμφωνα με το World of Reel.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.