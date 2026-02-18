Πέθανε ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Τομ Νούναν

Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Toμ Νούναν, που έχει μείνει στην σύχρονη ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου ως ο «ο τέλειος κακός», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών.

Σύμφωνα με επιβεβαίωση της συμπρωταγωνίστριάς του Kάρεν Σίλας, ο Νούναν πέθανε ήρεμα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Ο Τομ Νούναν έγινε ευρύτερα γνωστός για τον ρόλο του στο «RoboCop 2» και για την ερμηνεία του ως Φράνσις Ντόλαρχαϊντ στο «Manhunter».

Η Κάρεν Σίλας, με την οποία συνεργάστηκε στο έργο «What Happened Was»…, ανακοίνωσε την είδηση μέσω Instagram, αποτίοντας φόρο τιμής στην καλλιτεχνική κληρονομιά του Νούναν.

«Ο αγαπημένος μου φίλος και συμπρωταγωνιστής, Τομ Νούναν, έφυγε ήρεμα την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2026. Η συνεργασία μας στο «off-Broadway» έργο «What Happened Was»… στις αρχές της δεκαετίας του ’90 αποτέλεσε σημείο καμπής για τη ζωή και την καριέρα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, η μεταφορά του έργου στον κινηματογράφο έναν χρόνο αργότερα κατέληξε σε μία από τις πιο εμβληματικές ανεξάρτητες ταινίες της δεκαετίας του 1990.

«Ήταν προνόμιο και τρελή διασκέδαση να δουλεύω μαζί του και να τον αποκαλώ φίλο μέχρι το τέλος», κατέληξε.

Θαυμαστές του ηθοποιού εξέφρασαν τη θλίψη τους στα κοινωνικά δίκτυα, κάνοντας λόγο για έναν «ασύγκριτο» ερμηνευτή και «μυστικό όπλο» κάθε παραγωγής στην οποία συμμετείχε.

Άλλοι θυμήθηκαν με συγκίνηση την εμφάνισή του στο «Last Action Hero», αλλά και τη συμμετοχή του στο «The Monster Squad», που- όπως σχολίασαν- σημάδεψε την παιδική τους ηλικία.

Ο Τομ Νούναν ξεκίνησε την καριέρα του το 1980 με μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως το «Heaven’s Gate».

Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε το 1986 με το «Manhunter», ενώ στη συνέχεια υποδύθηκε και το τέρας του Φρανκενστάιν στο «The Monster Squad».

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται ακόμη ταινίες όπως «Heat» και «The House of the Devil», καθώς και τηλεοπτικές εμφανίσεις στις σειρές «The X-Files» και «CSI».

Στο «RoboCop 2», ο Νούναν υποδύθηκε τον Κέιν, αρχηγό του καρτέλ ναρκωτικών Nuke. Η πρώτη ταινία του 1987, με πρωταγωνιστές τον Peter Weller και τη Nancy Allen, έφτασε στο νούμερο ένα του box office με κέρδος 53,4 εκατομμύρια δολάρια στη Βόρεια Αμερική.

Ακολούθησαν ακόμη δύο σίκουελ το 1990 και το 1993, τα οποία έλαβαν μικτές κριτικές.

Πηγή: skai.gr

