Οι φήμες για μια πιθανή σχέση ανάμεσα στον Πέδρο Πασκάλ και τον Ραφαέλ Ολάρα φούντωσαν μετά από κοινή τους εμφάνιση στο Λος Άντζελες, όπου οι δυο άνδρες έδειχναν ιδιαίτερα τρυφεροί μεταξύ τους.

Ο γνωστός ηθοποιός εντοπίστηκε στο Μπέβερλι Χιλς μαζί με τον Ραφαέλ Ολάρα, με τους δυο τους να περπατούν αγκαλιασμένοι. Σε αρκετές στιγμές, ο Πέδρο Πασκάλ φάνηκε να γέρνει προς τον Ολάρα, ακουμπώντας το στόμα και το πιγούνι του στους ώμους του, σε ένα ιδιαίτερα οικείο στιγμιότυπο.

Χαμογελαστοί και χαλαροί κάτω από τον ήλιο της Καλιφόρνια, δεν απομακρύνθηκαν σχεδόν καθόλου ο ένας από τον άλλον, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ. Όταν φωτογράφος τούς πλησίασε και τους ρώτησε για τη φύση της σχέσης τους, αμφότεροι απέφυγαν να δώσουν οποιοδήποτε σχόλιο.

Δεν είναι η πρώτη φορά πάντως που οι δύο άνδρες εμφανίζονται μαζί. Τις τελευταίες εβδομάδες έχουν απαθανατιστεί σε κοινές βόλτες στη Νέα Υόρκη, ενώ σε άλλη περίσταση παρακολούθησαν μαζί την παράσταση «Wuthering Heights» σε τοπικό θέατρο.

@tmz Pedro Pascal and Rafael Olarra couldn't keep their hands off each other on a stroll in Los Angeles ... as rumors about their relationship status continue to swirl. 📷: @backgrid_usa ♬ original sound - TMZ

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία γνωστή σχέση του Ραφαέλ Ολάρα ήταν με τον ηθοποιό Λουκ Έβανς, με τον οποίο χώρισαν το 2021. Από την άλλη, ο Πέδρο Πασκάλ, παρά τη ραγδαία άνοδο της δημοφιλίας του, επιλέγει σταθερά να κρατά την προσωπική και ερωτική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Πηγή: skai.gr

